Die drei tragenden Säulen der PORR

Die PORR verfolgt eine klar europäisch ausgerichtete Strategie, deren Kern sieben sogenannte Heimmärkte bilden – Länder, in denen das Unternehmen sein gesamtes Leistungsportfolio anbietet. Innerhalb dieses Rahmens nehmen Österreich, Deutschland und Polen eine besondere Rolle ein.

Österreich: Herkunftsmarkt seit 1869

Rund 98,4 Prozent der Konzernleistung stammen aus den sieben europäischen Heimmärkten des Konzerns, wobei Österreich, Deutschland und Polen das tragende Gerüst bilden. Die Geschichte der PORR Group (ISIN: AT0000609607) ist untrennbar mit Österreich verbunden. Am 8. April 1869 notierte die „Allgemeine Österreichische Baugesellschaft“ erstmals an der Wiener Börse. Bis zur Jahrhundertwende errichtete sie allein in Wien mehr als 100 Gebäude, darunter zahlreiche Ringstraßengebäude und Hotels sowie sieben Ausstellungspavillons anlässlich der Weltausstellung von 1873. Nach der Fusion mit der A. Porr Betonbauunternehmung im Jahr 1927 und Pionierleistungen wie dem Bau der Großglockner-Hochalpenstraße in den 1930er Jahren entwickelte sich die PORR zu einem internationalen Baukonzern.

Im Segment AT / CH — das Österreich und die Schweiz bündelt – erzielte die PORR im Geschäftsjahr 2025 eine Produktionsleistung von 3,014 Milliarden Euro. Das entspricht 46,2 Prozent der Konzerngesamtleistung. Damit umfasst dieses Segment den wichtigsten Einzelmarkt Österreich. Das EBIT des Segments lag bei 120,3 Millionen Euro (EBIT-Marge: 4,7 Prozent) und stellte den größten Ergebnisbeitrag innerhalb der gesamten Gruppe dar. Das Leistungsspektrum umfasst den Industrie-, Straßen- und Wohnbau sowie den Bahnbau, Leitungsbau und Umwelttechnik bis hin zum Spezialtiefbau. Zu den bedeutendsten Auftragseingängen dieses Segments zählten im Geschäftsjahr 2025 die Sanierung der Schleuse Kachlet in Passau im Rahmen einer ARGE sowie die Altlastensanierung N3 in Angern an der March. Weitere wesentliche Neuaufträge betrafen unter anderem die Sanierung der Tunnelkette Pack auf der A2, den A10-Tunnel Katschberg und mehrere ÖBB-Bahnprojekte.

Deutschland: Markteintritt im Jahr 1980

Deutschland bezeichnet die PORR selbst als ihren zweitwichtigsten Markt. Den Einstieg markierten Tunnelbauaufträge für die Deutsche Bahn in den 1980er Jahren, gefolgt von der schrittweisen Übernahme der Radmer Bau AG in München und der Gründung der PORR Deutschland GmbH im Jahr 2006. Mit ihrer Zentrale in München und einem bundesweiten Netz an Niederlassungen und Tochtergesellschaften ist die PORR heute in Deutschland als Full-Service-Providerin aufgestellt.