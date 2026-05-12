BERENBERG stuft Adesso auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen soliden Jahresstart verzeichnet, schrieb Wolfgang Specht am Montagabend. Allerdings bestehe noch reichlich Luft für Verbesserungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:58 / GMT
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Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 56,30EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Wolfgang Specht
Analysiertes Unternehmen: Adesso
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
Kursziel alt: 128
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wolfgang Specht
Analysiertes Unternehmen: Adesso
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
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