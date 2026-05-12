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    Tradingchance

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    Bechtle-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

    Mit Long-Hebelprodukten werden kurzfristig agierende Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 35 Euro fortsetzen kann.

    Die Aktie des im MDAX und TecDAX gelisteten IT-Dienstleisters Bechtle (DE0005158703), stürzte nach ihrem 12-Monatshoch bei 45,14 Euro vom 7.1.26 innerhalb kurzer Zeit bis zum 23.3.26 auf ein neues 12-Monatstief bei 24,56 Euro ab. Mittlerweile konnte sich der Wert wieder auf 31,10 Euro erholen.

    Da das Unternehmen nach einem gelungenen Start in das Jahr 2026 gut für steigende Marktanteile und Profitabilität aufgestellt sei, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 45 Euro ihre Kaufempfehlung für die Bechtle-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden kurzfristig agierende Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 35 Euro fortsetzen kann.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 32 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Bechtle-Aktie mit Basispreis 32 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ3VAU9, wurde beim Bechtle-Aktienkurs von 31,10 Euro mit 0,23 – 0,24 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 35 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+92 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,214 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bechtle-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 27,214 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA00QN8, wurde beim Bechtle-Kurs von 31,10 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro taxiert.

    Wenn die Bechtle-Aktie in nächster Zeit auf 35 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,77 Euro (+83 Prozent) erhöhen – sofern die Bechtle-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,952 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Bechtle-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,952 Euro, BV 0,1, ISIN:  DE000MN5T8M4, wurde beim Bechtle-Kurs von 31,10 Euro mit 0,61 – 0,62 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Bechtle-Aktie auf 35 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,00 Euro (+61 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bechtle-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bechtle-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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