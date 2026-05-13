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    Ihre wichtigsten Termine

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    Frische Q-Zahlen von Cisco, Porsche, Dermapharm, Siemens, Deutsche Telekom & Eon

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Q-Zahlen von Cisco, Porsche, Dermapharm, Siemens, Deutsche Telekom & Eon
    Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

    Unternehmenstermine

    06:55 Uhr, Deutschland: Bertrandt AG, Q1-Zahlen und Capital Market Day
    07:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Tui, Q2-Zahlen (8.00 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystenkonferenz)
    07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystenkonferenz)
    07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q1-Zahlen (11.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: RWE Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)
    07:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen 
    07:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Sixt, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Tonies, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 Pk)
    07:30 Uhr, Frankreich: Alstom, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: PNE, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Österreich: Verbund, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Luxemburg: RTL, Q1-Zahlen
    08:30 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, Q1-Zahlen
    08:30 Uhr, Japan: Softbank, Jahreszahlen
    09:00 Uhr, Schweiz: Holcim, Hauptversammlung
    09:25 Uhr, Japan: Nissan Motor, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: BMW, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Aixtron, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Deutz, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Birkenstock, Q2-Zahlen
    11:30 Uhr, China: Alibaba, Jahreszahlen und Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, Großbritannien: Unilever, Hauptversammlung
    18:00 Uhr, USA: AMD, Hauptversammlung
    18:00 Uhr, USA: Intel, Hauptversammlung
    22:30 Uhr, USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 3/26
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 4/26
    07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 3/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Großhandelspreise 4/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Gewerbeanzeigen Q1/26
    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q1/26 (vorab)
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 3/26
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 4/26
    16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 13.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNCurrent Account n.s.a.
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURGross Domestic Product s.a. (QoQ)
    11:00Euro ZoneEURIndustrial Production s.a. (MoM)
    11:00Euro ZoneEURBruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURBeschäftigungsänderung (Quartal)
    14:30USAUSAProducer Price Index ex Food & Energy (MoM)
    14:30USAUSAProducer Price Index (MoM)
    14:30USAUSAProducer Price Index ex Food & Energy (YoY)
    14:30USAUSAProducer Price Index (YoY)
    17:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    17:30USAUSAFed's Collins speech
    19:15USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    21:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    21:15Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
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    Webinare

    ZeitThema
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    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    16:00 WebinarWH SelfInvest: 600% Rendite mit Momentum Strategie
    14.05. 08:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15.05. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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