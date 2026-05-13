Frische Q-Zahlen von Cisco, Porsche, Dermapharm, Siemens, Deutsche Telekom & Eon

Unternehmenstermine



06:55 Uhr, Deutschland: Bertrandt AG, Q1-Zahlen und Capital Market Day

07:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Tui, Q2-Zahlen (8.00 Pk)

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystenkonferenz)

07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystenkonferenz)

07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q1-Zahlen (11.30 Pk)

07:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Q1-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 Uhr, Deutschland: RWE Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)

07:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Sixt, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Tonies, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 Pk)

07:30 Uhr, Frankreich: Alstom, Jahreszahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: PNE, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Österreich: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Luxemburg: RTL, Q1-Zahlen

08:30 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, Q1-Zahlen

08:30 Uhr, Japan: Softbank, Jahreszahlen

09:00 Uhr, Schweiz: Holcim, Hauptversammlung

09:25 Uhr, Japan: Nissan Motor, Jahreszahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: BMW, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Aixtron, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Deutz, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Hauptversammlung

11:00 Uhr, Deutschland: Birkenstock, Q2-Zahlen

11:30 Uhr, China: Alibaba, Jahreszahlen und Q1-Zahlen

12:30 Uhr, Großbritannien: Unilever, Hauptversammlung

18:00 Uhr, USA: AMD, Hauptversammlung

18:00 Uhr, USA: Intel, Hauptversammlung

22:30 Uhr, USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 3/26

06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 4/26

07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 4/26

08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 3/26

08:00 Uhr, Deutschland: Großhandelspreise 4/26

08:00 Uhr, Deutschland: Gewerbeanzeigen Q1/26

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 4/26

08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 4/26

08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q1/26 (vorab)

08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 3/26

12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 4/26

16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 13.05.2026 Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Current Account n.s.a. 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 11:00 EUR Beschäftigungsänderung (Quartal) 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) 14:30 USA Producer Price Index (MoM) 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) 14:30 USA Producer Price Index (YoY) 17:00 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 17:30 USA Fed's Collins speech 19:15 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 21:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 21:15 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht



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