Ihre wichtigsten Termine
Frische Q-Zahlen von Cisco, Porsche, Dermapharm, Siemens, Deutsche Telekom & Eon
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:55 Uhr, Deutschland: Bertrandt AG, Q1-Zahlen und Capital Market Day
07:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Tui, Q2-Zahlen (8.00 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystenkonferenz)
07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystenkonferenz)
07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q1-Zahlen (11.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: RWE Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)
07:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Sixt, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Tonies, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 Pk)
07:30 Uhr, Frankreich: Alstom, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: PNE, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Österreich: Verbund, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Luxemburg: RTL, Q1-Zahlen
08:30 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, Q1-Zahlen
08:30 Uhr, Japan: Softbank, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Schweiz: Holcim, Hauptversammlung
09:25 Uhr, Japan: Nissan Motor, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: BMW, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Aixtron, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Deutz, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Birkenstock, Q2-Zahlen
11:30 Uhr, China: Alibaba, Jahreszahlen und Q1-Zahlen
12:30 Uhr, Großbritannien: Unilever, Hauptversammlung
18:00 Uhr, USA: AMD, Hauptversammlung
18:00 Uhr, USA: Intel, Hauptversammlung
22:30 Uhr, USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 3/26
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 4/26
07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 4/26
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 3/26
08:00 Uhr, Deutschland: Großhandelspreise 4/26
08:00 Uhr, Deutschland: Gewerbeanzeigen Q1/26
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 4/26
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 4/26
08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q1/26 (vorab)
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 3/26
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 4/26
16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 13.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Current Account n.s.a. 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 11:00 EUR Beschäftigungsänderung (Quartal) 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) 14:30 USA Producer Price Index (MoM) 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) 14:30 USA Producer Price Index (YoY) 17:00 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 17:30 USA Fed's Collins speech 19:15 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 21:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 21:15 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
Webinare
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|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 600% Rendite mit Momentum Strategie
|14.05. 08:45
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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