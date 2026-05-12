BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) liege unter dem Analystenkonsens, hob Jonathon Unwin am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf das zweite Quartal hervor. Er glaubt aber, dass ein angekündigtes Kostensparprogramm gut ankommt. Im Rahmen der Telefonkonferenz könne aber die Erreichbarkeit in den Fokus rücken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 25,86EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
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