Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 12.05. - ATX schwach -1,11 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.138,36 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: Bayer +5,94 %, Symrise +1,03 %, Deutsche Boerse +0,91 %
Flop-Werte: Münchener Rück -4,30 %, Zalando -3,98 %, SAP -2,28 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:23) bei 31.098,48 PKT und fällt um -0,51 %.
Top-Werte: Jenoptik +10,18 %, Salzgitter +5,12 %, IONOS Group +2,96 %
Flop-Werte: Nemetschek -4,04 %, Hochtief -3,90 %, Redcare Pharmacy -3,88 %
Der TecDAX steht bei 3.725,13 PKT und verliert bisher -0,90 %.
Top-Werte: Jenoptik +10,18 %, IONOS Group +2,96 %, SUESS MicroTec +2,00 %
Flop-Werte: Nemetschek -4,04 %, Nagarro -3,54 %, SILTRONIC AG -3,39 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:49) bei 5.840,99 PKT und fällt um -0,80 %.
Top-Werte: Bayer +5,94 %, TotalEnergies +0,99 %, Deutsche Boerse +0,91 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -6,57 %, Münchener Rück -4,30 %, Wolters Kluwer -2,94 %
Der ATX steht bei 5.879,76 PKT und verliert bisher -1,11 %.
Top-Werte: STRABAG +1,42 %, Oesterreichische Post +0,73 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,66 %
Flop-Werte: Wienerberger -6,76 %, Raiffeisen Bank International -2,43 %, Palfinger -2,17 %
Der SMI steht bei 13.072,03 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,51 %, CIE Financiere Richemont +0,85 %, Swisscom +0,82 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,48 %, Partners Group Holding -1,38 %, Sika -1,11 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:23) bei 8.001,97 PKT und fällt um -0,58 %.
Top-Werte: TotalEnergies +0,99 %, Euronext +0,82 %, ORANGE +0,71 %
Flop-Werte: Societe Generale -3,11 %, Schneider Electric -2,66 %, Capgemini -2,42 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.049,76 PKT und verliert bisher -0,73 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,59 %, Telia Company +0,14 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,06 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -2,80 %, Alfa Laval -1,64 %, Volvo Registered (B) -1,41 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:23) bei 5.750,00 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,41 %, Public Power +1,38 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,31 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,60 %, Jumbo -1,21 %, Viohalco -0,94 %
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