Gewinn bei EnBW um mehr als die Hälfte eingebrochen
- Konzernüberschuss Q1 um 56 Prozent auf 335,1 Mio Euro
- Bereinigtes Ebitda Q1 gesunken auf 1,2 Mrd Euro
- Prognose bekräftigt Ebitda 4,6 bis 5,1 Mrd Euro
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Beim Karlsruher Energieversorger EnBW ist der Gewinn in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Der Konzernüberschuss sank im ersten Quartal um 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 335,1 Millionen Euro, wie aus dem Zwischenbericht des Unternehmens hervorgeht. Als Gründe wurden unter anderem geringere Erlöse mit erneuerbaren Energien genannt sowie ein rückläufiges Ergebnis infolge des Verkaufs eines Braunkohlekraftwerks.
Der operative Geschäftsverlauf habe sich als robust erwiesen, hieß es laut Mitteilung. Aber auch das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted Ebitda) ging zurück. Den Angaben zufolge lag es mit 1,2 Milliarden Euro unter dem Vorjahresquartal (1,4 Milliarden Euro).
Prognose für Gesamtjahr bekräftigt
Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr. Es rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem tendenziell leicht rückläufigen bereinigten Ebitda von 4,6 bis 5,1 Milliarden Euro.
Die EnBW versorgt rund 5,5 Millionen Kundinnen und Kunden. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg zuletzt binnen eines Jahres um mehr als 1.000 auf etwa 31.500./ols/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie
Die ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 68,20 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie um +0,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,29 %.
Die Marktkapitalisierung von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt bezifferte sich zuletzt auf 22,85 Mrd..
ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
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Projektstopp und größere Abschreibungen:
Das bezieht sich auf den ehemalige AKW Standort Neckarwestheim. Am AKW Standort Philippsburg will die EnBW dagegen einen Batteriegroßspeicher mit einer Kapazität von 800 MWh und 400 MW Leistung errichten. Übrigens ähnlich wie RWE in Gundremmingen mit 700 MWh und 400 MW.