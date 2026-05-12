Munich Re sackt ab - Barclays: Bleibt hinter Konkurrenz zurück

Zwar haben die Münchner im ersten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Allerdings mussten sie bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. April wie andere Rückversicherer weitere Preisrückgänge hinnehmen. Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken gingen die Preise bei der Munich Re um 3,1 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der Veröffentlichung der Quartalsbilanz durch die Munich Re sind deren Aktien am Dienstag den tiefsten Stand seit November 2024 gefallen. Im Tief ging es um gut fünf Prozent auf 473,70 Euro abwärts. Zuletzt betrug der Abschlag noch knapp vier Prozent. Vom jüngsten Zwischenhoch Mitte April bei über 570 Euro beträgt der Verlust mittlerweile 16 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dieser Rückgang liege zwar am besseren Ende seiner eigenen Schätzung von 3 bis 3,5 Prozent, schrieb Analyst Ivan Bokhmat von der Barclays Bank. Der Rückgang des Geschäftsvolumens sei mit 18,5 Prozent aber sehr viel deutlicher ausgefallen. Damit habe die Munich Re ihr Geschäftsvolumen bei den bisherigen Vertragserneuerungen seit dem Jahreswechsel um neun Prozent verringert. Bei der Swiss Re liege der Rückgang hingegen nur bei zwei Prozent, und die Hannover Rück und die französische Scor hätten ihr Volumen sogar ausgeweitet.

Der Quartalsumsatz habe die durchschnittliche Markterwartung um sechs Prozent verfehlt, so der Experte. Dies dürfte seiner Ansicht nach am Markt im Fokus stehen. Der Return on Investment, der die Rentabilität einer Investition misst, sei ebenfalls schwächer als angenommen. Die Rückversicherungssegmente Schaden/Unfall, Lebens- und Krankenversicherung sowie die Tochter Ergo seien mit ihren operativen Ergebnissen hinter den Erwartungen zurückgeblieben./bek/stw/mis

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 237,4 auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -6,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,56 %. Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 62,40 Mrd.. Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +17,15 %/+37,03 % bedeutet.



