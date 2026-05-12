AKTIE IM FOKUS
Douglas auf Rekordtief
- Douglas-Aktien weiter unter Druck nach Quartalszahlen
- Rekordtief bei Douglas mit Kurs von 8,79 Euro
- Verluste seit Börsengang deutlich gegenüber 26 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auch nach endgültigen Quartalszahlen und der Bestätigung der unlängst gesenkten Prognose haben die Papiere von Douglas bei Anlegern weiter einen schweren Stand.
Im frühen Handel am Dienstag fielen die seit März 2024 an der Börse notierten Titel der Parfümeriekette mit 8,79 Euro auf ein Rekordtief. Zuletzt betrug das Minus 4,2 Prozent auf 9,00 Euro.
Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien schwach gewesen, schrieb Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies. Dies entspreche den vorherigen Signalen.
Mit dem Minus am Dienstag baute das Papier die Verluste seit dem Börsengang deutlich aus. Die Aktien wurden zu 26 Euro das Stück platziert.
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie
Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 9,03 auf Tradegate (12. Mai 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -4,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 974,62 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Douglas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +19,70 %/+74,10 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Douglas - BEAU1Y - DE000BEAU1Y4
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DOUGLAS Group steigert Umsatz im zweiten Quartal und aktualisiert Guidance für bereinigtes EBITDA für Gesamtjahr
- Markt: Premium-Beauty-Markt mit verlangsamtem Wachstum in reifen Märkten, verändertem Einkaufsverhalten und stärkerem Fokus auf Preis und Aktionen
- Höherer Umsatz bei niedrigerer Marge in Q2: Umsatz steigt auf Basis vorläufiger Zahlen um 1,1% auf 947,7 Millionen Euro, bereinigtes EBITDA sinkt um 5,1% (ber. EBITDA-Marge: 12,2%)
- Nettoergebnis in Q2 von Wertminderungen bei NOCIBÉ und PD/NB beeinflusst
- DOUGLAS Group aktualisiert Guidance für Gesamtjahr und erwartet:
- Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65-4,80 Milliarden Euro
- Bereinigtes EBITDA von rund 16,0% (zuvor: rund 16,5%)
- Verschuldungsgrad am oberen Ende der Spanne von 2,5x bis 3,0x zum 30.09.2026
Der Nettoverlust im zweiten Quartal beläuft sich auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Dies resultiert im Wesentlichen aus Wertminderungen in Höhe eines mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags auf den Goodwill der französischen Geschäftsaktivitäten von NOCIBÉ sowie von Parfumdreams/Niche Beauty und aus weiteren Wertminderungen auf Vermögenswerte in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.
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Bei Webseiten gibt es auch keine Markteintrittsbarrieren, jeder kann anfangen x und y im Onlineraum zu verkaufen.
Es stimmt, dass Douglas bereits seit dem Jahr 2000 mit dem Start des ersten eigenen Onlineshops in Deutschland begonnen hat.
Leider war das nur ein First Step“, der zu der Zeit nicht nachhaltig und in der notwendigen Intensität betrieben wurde. Daher war der „Online – Handel“ auch nicht so zielführend, wie er hätte sein können. Das ist kein Geheimnis und wurde im Nachhinein auch so bewertet.
Eine verstärkte, strategische Fokussierung auf das E-Commerce-Geschäft ("Digital First" Strategie) ist insbesondere erst ab 2018/2019 und begünstigt durch die Coronapandemie ab 2020, stark forciert worden.
Das Filialnetz wurde mit dieser Entwicklung folgerichtig umstrukturiert.
Unter dem Strategieprogramm „Forwardbeauty- DigitalFirst“ (bzw. später „Let it Bloom – DOUGLAS 2026“) verschmolz Douglas dann sinnvoller Weise Online-Shops, Marktplatz und Filialen zu einer integrierten Omnichannel-Plattform.