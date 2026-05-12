RBC stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität der Autosparte im ersten Quartal habe den Erwartungen entsprochen und der Jahresausblick sei intakt, schrieb Tom Narayan am Montagabend. Als kurzfristigen Kurstreiber sieht er einen möglichen Teilverkauf der Beteiligung an Daimler Truck./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:43 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:43 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 50,03EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.



