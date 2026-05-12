Fahrraddiebstahl seltener, aber teurer
- Durchschnittliche Versicherungszahlung 1.270 Euro
- Polizei registrierte 214.000 Fahrraddiebstähle bundesweit
- Hausratversicherer zahlten insgesamt 150 Millionen Euro
BERLIN (dpa-AFX) - Der Fahrraddiebstahl in Deutschland geht weiter zurück, aber der einzelne Diebstahl wird immer teurer. Im vergangenen Jahr überwiesen die Versicherungen pro versichertem Diebstahl im Durchschnitt 1.270 Euro. Das waren 80 Euro mehr als im Vorjahr, wie der Branchenverband GDV mitteilte. "Vor allem hochwertige Fahrräder und E-Bikes treiben die Kosten nach oben", erklärte Jörg Asmussen, der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft. "Viele Fahrräder sind heute deutlich teurer als noch vor wenigen Jahren."
Bundesweit registrierte die Polizei im vergangenen Jahr gut 214.000 Fahrraddiebstähle, rund 13 Prozent weniger als im Vorjahr, in dem die Zahl ebenfalls zurückgegangen war. In vielen Fällen gibt es offenkundig keinen Versicherungsschutz. Den Versicherungen wurden lediglich 115.000 Diebstähle gemeldet, rund 15 Prozent weniger als 2024.
Insgesamt zahlten die Hausratversicherer wie im Vorjahr 150 Millionen Euro an Kunden, denen ihr Fahrrad gestohlen worden ist. Dass Opfer ihr Rad zurückbekommen, ist eher selten. Laut Polizeistatistik wurde im vergangenen Jahr nur jeder zehnte Diebstahl aufgeklärt./bf/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 369,9 auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -6,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 62,40 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +17,15 %/+37,03 % bedeutet.
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Insolvenzwelle als Belastungsfaktor
Indes trübt die konjunkturelle Realität das Bild. Die Kreditversicherungstochter Allianz Trade warnt vor Rekordpleiten in Deutschland. Im vergangenen Jahr meldeten 94 Großunternehmen Insolvenz an – der höchste Wert seit 2015. Für 2026 erwarten die Experten weltweit den fünften Anstieg in Folge. Verschärfte Handelskonflikte belasten zudem das Transportversicherungsgeschäft.