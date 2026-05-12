Fahrraddiebstahl seltener, aber teurer

Insgesamt zahlten die Hausratversicherer wie im Vorjahr 150 Millionen Euro an Kunden, denen ihr Fahrrad gestohlen worden ist. Dass Opfer ihr Rad zurückbekommen, ist eher selten. Laut Polizeistatistik wurde im vergangenen Jahr nur jeder zehnte Diebstahl aufgeklärt./bf/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 369,9 auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -6,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 62,40 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +17,15 %/+37,03 % bedeutet.