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    Fahrraddiebstahl seltener, aber teurer

    Für Sie zusammengefasst
    • Durchschnittliche Versicherungszahlung 1.270 Euro
    • Polizei registrierte 214.000 Fahrraddiebstähle bundesweit
    • Hausratversicherer zahlten insgesamt 150 Millionen Euro
    Fahrraddiebstahl seltener, aber teurer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Fahrraddiebstahl in Deutschland geht weiter zurück, aber der einzelne Diebstahl wird immer teurer. Im vergangenen Jahr überwiesen die Versicherungen pro versichertem Diebstahl im Durchschnitt 1.270 Euro. Das waren 80 Euro mehr als im Vorjahr, wie der Branchenverband GDV mitteilte. "Vor allem hochwertige Fahrräder und E-Bikes treiben die Kosten nach oben", erklärte Jörg Asmussen, der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft. "Viele Fahrräder sind heute deutlich teurer als noch vor wenigen Jahren."

    Bundesweit registrierte die Polizei im vergangenen Jahr gut 214.000 Fahrraddiebstähle, rund 13 Prozent weniger als im Vorjahr, in dem die Zahl ebenfalls zurückgegangen war. In vielen Fällen gibt es offenkundig keinen Versicherungsschutz. Den Versicherungen wurden lediglich 115.000 Diebstähle gemeldet, rund 15 Prozent weniger als 2024.

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    Insgesamt zahlten die Hausratversicherer wie im Vorjahr 150 Millionen Euro an Kunden, denen ihr Fahrrad gestohlen worden ist. Dass Opfer ihr Rad zurückbekommen, ist eher selten. Laut Polizeistatistik wurde im vergangenen Jahr nur jeder zehnte Diebstahl aufgeklärt./bf/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 369,9 auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -6,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 62,40 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +17,15 %/+37,03 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen der Allianz-Aktie rund um die Dividenden-/Hauptversammlungsphase: vorgezogene Abschläge vor dem Ex-Tag, Einfluss der US-Markteröffnung und geopolitischer Nachrichten auf Volatilität, Debatten, ob eine Branchenrally Abschlag mildern kann, Erinnerungen an längere Rückgänge nach Dividenden, Analysten-Zielkurse (z. B. Barclays 350) und taktische Nachkauf- bzw. Derivate-Strategien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

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