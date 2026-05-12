BARCLAYS stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 606 Euro auf "Overweight" belassen. In einigen wichtigen Kennziffern - darunter der Schaden-Kosten-Quote - habe der Rückversicherer gut abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstag in erster Einschätzung. Die Umsatzentwicklung sei aber viel schwächer als angedacht und darauf werde wohl der Fokus liegen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 479,6EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ivan Bokhmat

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 606

Kursziel alt: 606

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 606,00 € , was eine Steigerung von +27,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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