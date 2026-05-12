BARCLAYS stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 606 Euro auf "Overweight" belassen. In einigen wichtigen Kennziffern - darunter der Schaden-Kosten-Quote - habe der Rückversicherer gut abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstag in erster Einschätzung. Die Umsatzentwicklung sei aber viel schwächer als angedacht und darauf werde wohl der Fokus liegen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 479,6EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 606
Kursziel alt: 606
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 606
Kursziel alt: 606
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