RBC stuft BBVA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 20,25 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Benjamin Toms am Montagabend. Der Experte geht davon aus, dass die spanische Großbank im Laufe des Jahres zusätzliche Aktienrückkäufe tätigen wird./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:03 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 18,57EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



