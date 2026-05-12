WARBURG RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 32 auf 36,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der sehr starke Auftragseingang im ersten Qartal sollte positiv aufgenommen werden, schrieb Malte Schaumann am Dienstag nach dem Bericht der Thüringer. Treiber sei das starke Halbleitergeschäft./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,82 % und einem Kurs von 39,98EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,30

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

