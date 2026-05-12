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    Sonae wächst um 14 % – Rekordumsatz von 11,4 Mrd. € im Jahr 2025!

    Sonae setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starkes Gewinnplus, boomender Aktienkurs und ein rasant wachsendes Filial- und Innovationsnetz in Europa und darüber hinaus.

    Sonae wächst um 14 % – Rekordumsatz von 11,4 Mrd. € im Jahr 2025!
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Sonae erzielte im Jahr 2025 einen Rekordumsatz von 11,4 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 14,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Das bereinigte EBITDA stieg um 23,6 % auf 1,1 Milliarden Euro, das Gesamt-EBITDA um 17,6 % auf 1,2 Milliarden Euro, und das Nettoergebnis der Aktionäre wuchs um 11 % auf 247 Millionen Euro.
    • Der Aktienkurs von Sonae stieg im Jahr 2025 um 76 %.
    • Das Unternehmen betreibt über 2.500 Filialen in Europa, mit 128 Neueröffnungen im Jahr 2025, und ist in verschiedenen Segmenten wie Einzelhandel, Gesundheit, Elektronik, Mode und Haustierpflege führend.
    • Sonae ist weltweit im Immobiliensektor aktiv, entwickelt und verwaltet Einkaufszentren und Immobilienprojekte, und ist der zweitgrößte externe Einkaufszentrumsbetreiber in Deutschland.
    • Die Gruppe investiert über Tochtergesellschaften in Technologieunternehmen, Start-ups, sowie in den Bereich der natürlichen Extrakte und Wirkstoffe für Human-, Tier- und Pflanzenpflege.






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