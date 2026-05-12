85 0 Kommentare Sonae wächst um 14 % – Rekordumsatz von 11,4 Mrd. € im Jahr 2025!

Sonae setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starkes Gewinnplus, boomender Aktienkurs und ein rasant wachsendes Filial- und Innovationsnetz in Europa und darüber hinaus.

Sonae erzielte im Jahr 2025 einen Rekordumsatz von 11,4 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 14,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das bereinigte EBITDA stieg um 23,6 % auf 1,1 Milliarden Euro, das Gesamt-EBITDA um 17,6 % auf 1,2 Milliarden Euro, und das Nettoergebnis der Aktionäre wuchs um 11 % auf 247 Millionen Euro.

Der Aktienkurs von Sonae stieg im Jahr 2025 um 76 %.

Das Unternehmen betreibt über 2.500 Filialen in Europa, mit 128 Neueröffnungen im Jahr 2025, und ist in verschiedenen Segmenten wie Einzelhandel, Gesundheit, Elektronik, Mode und Haustierpflege führend.

Sonae ist weltweit im Immobiliensektor aktiv, entwickelt und verwaltet Einkaufszentren und Immobilienprojekte, und ist der zweitgrößte externe Einkaufszentrumsbetreiber in Deutschland.

Die Gruppe investiert über Tochtergesellschaften in Technologieunternehmen, Start-ups, sowie in den Bereich der natürlichen Extrakte und Wirkstoffe für Human-, Tier- und Pflanzenpflege.





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