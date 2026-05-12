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    Enttäuschende Zahlen

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    Schwaches Abnehmgeschäft lässt Hims & Hers zweistellig abspecken

    Die Aktie von Hims & Hers geriet nach enttäuschenden Quartalszahlen massiv unter Druck und verlor nachbörslich über 16 Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    Enttäuschende Zahlen - Schwaches Abnehmgeschäft lässt Hims & Hers zweistellig abspecken
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Hims & Hers ist nach Vorlage der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel massiv eingebrochen. Anleger reagierten enttäuscht auf einen überraschend hohen Verlust, rückläufige Margen und ein schwächeres Wachstum im Heimatmarkt USA.  Die Aktie notierte zuletzt 16,7 Prozent im Minus bei 24,33 US-Dollar.

    Umsatz verfehlt Erwartungen

    Im ersten Quartal erzielte Hims & Hers einen Umsatz von 608,1 Millionen US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 616,85 Millionen US-Dollar gerechnet. Besonders kritisch bewerteten Investoren, dass das Wachstum nur noch rund vier Prozent über dem Vorjahresniveau lag.

    Noch schwerer wog jedoch der Ergebniseinbruch. Das Unternehmen meldete einen Verlust von 40 Cent je Aktie, nachdem Analysten einen Gewinn von 4 Cent erwartet hatten. Im Vorjahreszeitraum hatte Hims & Hers noch einen Gewinn von 20 Cent je Aktie erzielt.

    Auch operative Kennzahlen verschlechterten sich deutlich. Die Bruttomarge fiel von 73 auf 65 Prozent. Das bereinigte EBITDA sackte von 91,1 Millionen auf 44,3 Millionen US-Dollar ab. Der durchschnittliche Monatsumsatz pro Abonnent sank von 85 auf 80 US-Dollar. Der US-Umsatz, der den größten Teil des Geschäfts ausmacht, ging im Jahresvergleich um acht Prozent zurück.

    Positiv entwickelte sich dagegen die Nutzerbasis. Die Zahl der Abonnenten stieg um neun Prozent auf rund 2,6 Millionen Kunden.

     

    Novo-Nordisk-Partnerschaft wird zum zentralen Hoffnungsträger

    Im Mittelpunkt der strategischen Neuausrichtung steht die Kooperation mit Novo Nordisk. Bereits im März hatte Hims angekündigt, das Blockbuster-Medikament Wegovy künftig über die eigene Plattform anzubieten.

    Finanzvorstand Yemi Okupe verteidigte die hohen Belastungen durch den Strategiewechsel. Der Übergang von Rezeptur-Arzneien zu FDA-zugelassenen Markenpräparaten verursache zwar kurzfristig Restrukturierungs- und Abschreibungskosten, langfristig erwarte das Unternehmen jedoch eine Rückkehr in die Gewinnzone.

    Anleger ignorieren höhere Jahresprognose

    Trotz der schwachen Quartalszahlen hob das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Hims erwartet nun Erlöse zwischen 2,8 und 3 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte die Prognose bei 2,7 bis 2,9 Milliarden US-Dollar gelegen.

    Auch der Ausblick für das zweite Quartal fiel deutlich stärker aus als erwartet. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz zwischen 680 und 700 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG-Daten lediglich rund 643 Millionen US-Dollar prognostiziert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,75 % und einem Kurs von 20,86EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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