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    Ihre wichtigsten Termine

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    Spannende Zahlen-Updates von: Applied Materials, Burberry, 3i Group und Aviva

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Zahlen-Updates von: Applied Materials, Burberry, 3i Group und Aviva
    Foto: Matt Hunt - picture alliance / ZUMAPRESS.com

    Unternehmenstermine

    07:30 Uhr, Spanien: Telefonica, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Aviva, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Land Securities, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Burberry, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: National Grid, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Japan: Honda Motor, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Japan: Suzuki Motor, Jahreszahlen
    11:00 Uhr, Großbritannien: Helios Towers, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung
    14:30 Uhr, USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung
    17:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung
    22:30 Uhr, USA: AT&T, Hauptversammlung
    USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q1/26 ((1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 3/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 3/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 3/26
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    09:30 Uhr, Polen: BIP Q1/26 (vorläufig)
    12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 4/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 4/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 14.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00GroßbritannienGBRBruttoinlandsprodukt (Quartal)
    08:00GroßbritannienGBRNS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRIndustrieproduktion (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (MoM)
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    11:15Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    14:30USAUSARetail Sales ex Autos (MoM)
    14:30USAUSARetail Sales (MoM)
    14:30USAUSARetail Sales Control Group
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    16:15USAUSAFed-Mitglied Schmid spricht
    17:15GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    17:15GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    19:00USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
    23:45USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
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    Webinare

    ZeitThema
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    15.05. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15.05. 14:00 WebinarWH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
    15.05. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Regelbasierte 3-Kerzen-Strategie für Index Long & Short
    17.05. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
    alle Webinare anzeigen »

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