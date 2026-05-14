Ihre wichtigsten Termine
Spannende Zahlen-Updates von: Applied Materials, Burberry, 3i Group und Aviva
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Spanien: Telefonica, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Aviva, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Land Securities, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Burberry, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: National Grid, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Japan: Honda Motor, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Japan: Suzuki Motor, Jahreszahlen
11:00 Uhr, Großbritannien: Helios Towers, Hauptversammlung
13:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung
14:00 Uhr, USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung
14:30 Uhr, USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung
17:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung
22:30 Uhr, USA: AT&T, Hauptversammlung
USA: Applied Materials, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q1/26 ((1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 3/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 3/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 3/26
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
09:30 Uhr, Polen: BIP Q1/26 (vorläufig)
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 4/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 4/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 14.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 GBR Gross Domestic Product (YoY) 08:00 GBR Gross Domestic Product (MoM) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 11:15 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 14:30 USA Retail Sales ex Autos (MoM) 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 USA Retail Sales Control Group 14:30 USA Initial Jobless Claims 16:15 USA Fed-Mitglied Schmid spricht 17:15 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 17:15 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 19:00 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 23:45 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15.05. 14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
|15.05. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Regelbasierte 3-Kerzen-Strategie für Index Long & Short
|17.05. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
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