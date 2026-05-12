ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
- JPMorgan belässt Bayer auf Overweight mit Ziel 50
- Q1 Ergebnisse bei Bayer bewertet als stark
- Markterwartungen sollen um 2 bis 3 Prozent steigen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien stark, schrieb Richard Vosser am Dienstagmorgen. Aufgrund nachlassenden Gegenwind auf der Währungsseite rechnet er mit einem Anstieg der Markterwartungen um 2 bis 3 Prozent./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,50 % und einem Kurs von 39,46 auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +6,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,76 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +21,95 %/+32,11 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Bezüglich des SCOTUS ist „ab sofort bis Ende Juni“ am wahrscheinlichsten. Genauer geht es nicht. Und bzgl. deiner anderen Frage; hier ist am 04.06. Deadline für opt-out. Das heißt, bis zum 04.06. müssen Kläger aktiv aussteigen (opt-out) und sind ansonsten im Vergleichspaket.
Parallel dazu versuchte Bayer zusammen mit Agrarverbänden, Änderungen am neuen Landwirtschaftsgesetz zu erwirken.
Das Repräsentantenhaus will sich auf Änderungsvorschläge von Bayer und Partnern beim Landwirtschaftsgesetz nicht einlassen, hat NTG24 herausgefunden:
https://www.ntg24.de/Bayer-Rueckschlag-bei-Glyphosat-05052026-CT-Aktien
Bayer: Experimenteller Gerinnungshemmer senkt Risiko und Schweregrad erneuter Schlaganfälle
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/bayer-experimenteller-gerinnungshemmer-senkt-risiko-und-schweregrad-erneuter-schlaganfaelle-ce7f58dddf8af62d