JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,50 % und einem Kurs von 39,46 auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +6,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,76 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +21,95 %/+32,11 % bedeutet.