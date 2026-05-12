RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität habe positiv überrascht, schrieb Charles Weston am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Der Umsatz sei allerdings hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 25,72EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.
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