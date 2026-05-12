JEFFERIES stuft Douglas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Douglas nach Zahlen beim Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien schwach gewesen, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag. Dies decke sich allerdings mit den vorherigen Signalen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:17 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:17 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 9,07EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

