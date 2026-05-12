Kursverluste - Weiter steigende Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag belastet durch erneut gestiegene Ölpreisen nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,30 Prozent auf 124,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,09 Prozent.

Die erneut deutlich gestiegenen Rohölpreise schüren Inflationserwartungen und belasten so die Kurse. Eine Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) wird so wahrscheinlicher. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist nicht in Sicht. Die inzwischen seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hängt nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe."