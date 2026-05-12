Dürr setzt nach schwachem Quartal auf Besserung - Aktie verliert

Das Papier verlor nach dem Handelsstart 5,3 Prozent auf 21,40 Euro. Zuletzt gab die Aktie um rund 0,9 Prozent auf 22,40 Euro nach. Damit ist nun auch die bisher ausgeglichene Bilanz seit Jahresbeginn für den Kurs leicht negativ.

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Dürr setzt nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen Jahresstart auf Besserung in den folgenden Quartalen. Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis gingen zurück, dennoch bestätigte der Konzern seine Jahresziele. Die Aussichten auf Geschäfte mit der kriselnden Automobilindustrie seien solide, mit den Lackieranlagen bestünden vor allem in Nordamerika und Asien gute Auftragschancen, hieß es am Dienstag vom Konzern. Die Anleger waren angesichts der zögerlichen Kunden weniger zuversichtlich, die im SDax notierte Aktie fiel deutlich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Analyst Philippe Lorrain vom Analysehaus Bernstein räumte zwar ein, dass die Resultate des Unternehmens im Vergleich mit den Markterwartungen schwach aussähen - allerdings seien die Schätzungen für das Gesamtjahr auf Höhe der Prognosen des Unternehmens und wichen lediglich auf Quartalsbasis ab. Die generelle Entwicklung von Dürr bessere sich hingegen bei der operativen Marge zusehends. Die Markterwartungen dürften sich daher nicht groß ändern.

Der Umsatz blieb im ersten Quartal mit 940 Millionen Euro knapp 7 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen in Bietigheim-Bissingen mitteilte. Auch der Auftragseingang ging mit einem Minus von gut 11 Prozent auf 957 Millionen Euro zurück. Trotz der wirtschaftlichen Verwerfungen infolge des Nahost-Kriegs sei das solide, hieß es vom Unternehmen.

"Die Pipeline mit weiteren Investitionsprojekten der Automobilindustrie ist sehr solide und bietet Potenzial für ein gutes Jahr", sagte Unternehmenschef Jochen Weyrauch laut Mitteilung. "Allerdings benötigen die Kunden länger als üblich für Investitionsentscheidungen, da das politische und ökonomische Umfeld von Unsicherheit und Volatilität geprägt ist."

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieb mit 39,1 Millionen Euro fast auf Vorjahresniveau, fiel aber ebenso wie Aufträge und Erlös schwächer aus als von Analysten gedacht. Unter dem Strich sank der Gewinn um gut 16 Prozent auf 20,8 Millionen Euro.

Wegen der Aussicht auf eine beschleunigte Umsatzentwicklung in den Folgequartalen bestätigte das Management die Jahresprognose. Dürr rechnet weiter mit einem Auftragseingang zwischen 3,8 und 4,2 Milliarden Euro. Der Umsatz dürfte 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro erreichen und die bereinigte operative Marge (Ebit) 5,0 bis 6,5 Prozent. Im ersten Quartal legte sie von 3,9 auf 4,2 Prozent zu./men/mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 22,35 auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um -1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,88 %. Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,53 Mrd.. Duerr zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5500 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Duerr Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -0,68 %/+62,53 % bedeutet.



