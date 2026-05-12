JEFFERIES stuft Friedrich Vorwerk auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underperform" belassen. Das schlechte Wetter habe für den erwartungsgemäß schwachen Jahresstart gesorgt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Quartalszahlen. Mit Blick auf die Jahresziele liege der Pipeline- und Anlagenbauer aber im Plan./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,24 % und einem Kurs von 78,20EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

