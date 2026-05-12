JPMORGAN stuft VODAFONE auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 85 Pence auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) und andere wichtige Geschäftskennziffern hätten die Erwartungen im zweiten Geschäftshalbjahr verfehlt, schrieb Akhil Dattani am Dienstagmorgen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 1,339EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 0,85
Kursziel alt: 0,85
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 0,85
Kursziel alt: 0,85
Währung: GBP
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