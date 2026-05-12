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    Iran-Pessimismus und erste Risse in der KI-Rally!

    Laut Berichten stand Trump kurz davor, erneut Militärschläge gegen den Iran auszuführen - aber seine morgige Reise nach Peking dürfte ein wichtiger Grundgewesen sein, das nicht zu tun

    Die KI-Rally zeigt erste Risse in Südkorea, gleichzeitig steigt der Ölpreis weiter, nachdem der Optimismus über einen Iran-Deal verschwunden ist - die Fake News durch Axios und Pakistan sind verschwunden. Laut Berichten stand Trump kurz davor, erneut Militärschläge gegen den Iran auszuführen - aber seine morgige Reise nach Peking dürfte ein wichtiger Grundgewesen sein, das nicht zu tun. Nun muss der US-Präsident nach China reisen, ohne ein einziges seiner strategischen Ziele mit dem Iran erreicht zu haben: das Regime ist intakt, keine Bewegung in der Atom-Frage, aber vor allem bleibt die Straße von Hormus geschlossen. Das schürt weltweit die Energiepreise und damit die Inflation - heute kommen die neuesten US-Inflationsdaten. Statt sinkender Zinsen spricht immer mehr für steigende Zinsen. Sehen wir heute den Beginn einer Korrektur bei KI-Aktien?

    Hinweis aus Video:

    Michael Burry warnt vor großem Knall der Tech-Blase

     

    Das Video "Iran-Pessimismus und erste Risse in der KI-Rally! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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