Die KI-Rally zeigt erste Risse in Südkorea, gleichzeitig steigt der Ölpreis weiter, nachdem der Optimismus über einen Iran-Deal verschwunden ist - die Fake News durch Axios und Pakistan sind verschwunden. Laut Berichten stand Trump kurz davor, erneut Militärschläge gegen den Iran auszuführen - aber seine morgige Reise nach Peking dürfte ein wichtiger Grundgewesen sein, das nicht zu tun. Nun muss der US-Präsident nach China reisen, ohne ein einziges seiner strategischen Ziele mit dem Iran erreicht zu haben: das Regime ist intakt, keine Bewegung in der Atom-Frage, aber vor allem bleibt die Straße von Hormus geschlossen. Das schürt weltweit die Energiepreise und damit die Inflation - heute kommen die neuesten US-Inflationsdaten. Statt sinkender Zinsen spricht immer mehr für steigende Zinsen. Sehen wir heute den Beginn einer Korrektur bei KI-Aktien?

Hinweis aus Video:

Michael Burry warnt vor großem Knall der Tech-Blase

Das Video "Iran-Pessimismus und erste Risse in der KI-Rally! " sehen Sie hier..