AKTIE IM FOKUS
Salzgitter nehmen wieder Kurs auf Hoch seit 2011
- Salzgitter-Aktien stiegen um 3,9 Prozent auf 52,90
- Näherung an das Hoch seit 2011 bei 58,45 Euro
- Ebit in Herstellung und Verarbeitung steigt deutlich
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf die detaillierten Quartalszahlen von Salzgitter haben die Anleger am Dienstag mit Aktienkäufen reagiert. Mit einem Aufschlag von 3,9 Prozent auf 52,90 Euro lagen die Papiere auf Platz zwei im MDax , übertroffen nur von den Aktien von Jenoptik .
Mit dem Kursanstieg näherten sich Salzgitter wieder dem jüngsten Hoch seit 2011 bei 58,45 Euro. Analyst Cole Hathorn von der Bank Jefferies fand lobende Worte für Details zu den Prognosen.
In der Stahlproduktion wie auch in der Stahlverarbeitung soll das operative Ergebnis (Ebit) im Jahresvergleich deutlich steigen. In der Stahlherstellung dürfte die Profitabilität zunehmen, unterstützt von den regulatorischen Maßnahmen der Europäischen Union./bek/stk/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,91 % und einem Kurs von 53,75 auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +16,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,23 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -42,11 %/+12,04 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
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Papenburg hat es geschafft geräuschlos von 29,9% (Mai 25?) auf inzwischen aktuell unter 10% zu kommen. Die einzige neue Adresse, die ich auf die Schnelle gefunden habe, war die DWS, die am 10.3.26 die 3% überschritten hat. Da sollte es doch auch Salzgitter möglich sein ihre ca. 5% eigenen Aktien ordentlich unterzubringen. Was ich und vielleicht auch der Markt hinterfragt, ist die Begründung. Denn wie gesagt, Papenburg hat 20+%, in weniger als einem Jahr, im Markt platziert. Wieso braucht der Markt dann noch mehr Freefloat? Wir werden sehen.
Eine Besprechung zu Salzgitter:
Vorläufige Ergebniskennzahlen des ersten Quartals 2026 über den Analystenerwartungen; Ergebnisprognose 2026 angehoben