RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 560 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Nettoergebnis habe um 1 Prozent unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Ben Cohen am Dienstag in siener ersten Reaktion. Der Rückversicherer zeige Preisdisziplin, um die Margen zu sichern, doch die Markterwartung für den Gesamtertrag im laufenden Geschäftsjahr erscheine auf den ersten Blick zu hoch./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:33 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,37 % und einem Kurs von 477,4EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.





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