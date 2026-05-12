JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis im zweiten Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstag. Der Ausblick bleibe aber mehr oder weniger unverändert, nur auf der Umsatzseite habe es eine Anpassung gegeben. Auf Segmentebene sei das Abschneiden durchwachsen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:39 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:39 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 10,13EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10,10

Kursziel alt: 10,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,10 € , was einem Rückgang von -1,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer