JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis im zweiten Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstag. Der Ausblick bleibe aber mehr oder weniger unverändert, nur auf der Umsatzseite habe es eine Anpassung gegeben. Auf Segmentebene sei das Abschneiden durchwachsen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 10,13EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10,10
Kursziel alt: 10,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10,10
Kursziel alt: 10,10
Währung: EUR
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