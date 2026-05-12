RBC stuft Santander auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 12,50 auf 12,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der spanischen Großbank habe er seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn im Jahr 2028 etwas erhöht, schrieb Benjamin Toms am Montagabend./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:03 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 10,23EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Benjamin Toms

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,75

Kursziel alt: 12,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

