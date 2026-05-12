RBC stuft Santander auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 12,50 auf 12,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der spanischen Großbank habe er seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn im Jahr 2028 etwas erhöht, schrieb Benjamin Toms am Montagabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 10,23EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,75
Kursziel alt: 12,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,75
Kursziel alt: 12,50
Währung: EUR
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