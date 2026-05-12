Medios Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 12.05.2026

Die Medios Aktie ist bisher um -9,24 % auf 13,460€ gefallen. Das sind -1,370 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,30 %, geht es heute bei der Medios Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Medios ist ein Spezialpharma-Großhändler und -Dienstleister mit Fokus auf patientenindividuelle Therapien (v. a. Onkologie, seltene Erkrankungen). Kern: Handel mit Spezialarzneien, Herstellung patientenindividueller Zubereitungen, Logistik- und Servicelösungen für Apotheken. Marktstellung: einer der führenden Spezialpharma-Player in Deutschland. Konkurrenten: Phoenix, Noweda, Alliance Healthcare, Zur Rose/DocMorris. USP: Spezialisierung auf Hochpreis-Spezialpräparate, enge Apothekenkooperationen, integrierte Wertschöpfung von Beschaffung bis Herstellung.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Medios mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,92 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Medios Aktie damit um -3,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,11 %. Im Jahr 2026 gab es für Medios bisher ein Plus von +1,65 %.

Während Medios deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,23 %. Damit gehört Medios heute zu den auffälligeren Werten.

Medios Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,85 % 1 Monat +14,11 % 3 Monate -8,92 % 1 Jahr +18,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Medios Aktie

Stand: 12.05.2026, 10:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Medios vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und Kennzahlen. Die Debatte fokussiert sich auf Margenrückgang durch Preisanpassungen und hohe Steuerquote, während EBITDA fiel, das operative Geschäft aber leicht positiv blieb. IR-Kommunikation, Bereinigungen (EPS 0,44 €) und Bestätigung der Jahresprognose 2026 stehen im Mittelpunkt. Einige suchen bei Kurs unter 13 € Einstiegsgelegenheiten; Verschuldung (Net debt ca. 110 Mio €, Leverage ca. 1,2) wird als attraktiv gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Medios eingestellt.

Informationen zur Medios Aktie

Es gibt 26 Mio. Medios Aktien. Damit ist das Unternehmen 341,78 Mio.EUR € wert.

Nach einer Stabilisierung zum Wochenauftakt hat der Dax am Dienstag erneut nachgegeben. Die weiter angespannte Lage in Nahost belastet. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hält zwar noch, hängt laut US-Präsident Donald Trump …

Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im ersten Quartal bei insgesamt wachsenden Geschäften einzelne Preisrückgänge und einen Kostenanstieg bei Logistik und Energie zu spüren bekommen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern …

Medios startet 2026 mit kräftigem Umsatzplus, rückläufiger Profitabilität – und deutlich verbessertem Cashflow. Alle Sparten wachsen, die Jahresprognose bleibt stabil.

So schlagen sich die Wettbewerber von Medios

McKesson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,55 %.

Medios Aktie jetzt kaufen?

Ob die Medios Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medios Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.