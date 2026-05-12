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    Chartanalyse

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    Exxon Mobil: Vom Seitwärtstrend zur soliden Hausse mit Luft nach oben

    Exxon Mobil hat den Seitwärtsmodus hinter sich gelassen: Aus der früheren Trading-Range ist ein klarer Aufwärtstrend entstanden. Nach dem Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch konsolidiert die Aktie nun – mit solidem Puffer nach unten und weiterem Potenzial nach oben.

    Chartanalyse - Exxon Mobil: Vom Seitwärtstrend zur soliden Hausse mit Luft nach oben
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Dreijahresbild: Vom Seitwärtstrend zum dynamischen Aufwärtsschub

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Exxon-Mobil-Aktie eine klare Wandlung: Aus einer längeren Phase seitwärts gerichteter Kurse im Bereich um 90 bis gut 110 US-Dollar entwickelte sich ab Ende 2025 ein zunehmend dynamischer Aufwärtstrend. Das 3-Jahres-Tief wurde am 22. Januar 2024 bei 88,93 US-Dollar markiert, seither dominieren höhere Tiefs und sukzessiv steigende Hochpunkte. Der Trend kulminierte Ende März 2026 im bisherigen 3-Jahres-Hoch bei 148,66 US-Dollar am 27. März 2026. Nach dieser Spitze setzte eine gesunde Konsolidierung ein, die den übergeordneten Aufwärtstrend bislang nicht infrage stellt, sondern eher als Verschnaufpause innerhalb einer intakten Hausse zu werten ist.

    Aktuelle Lage: Deutlicher Abstand zum Tief, Korrektur vom Hoch

    Der jüngste Schlusskurs vom 11. Mai 2026 liegt bei 127,10 US-Dollar. Damit notiert Exxon Mobil klar über dem 3-Jahres-Tief von 88,93 US-Dollar und hat rund 38 US-Dollar beziehungsweise knapp zwei Drittel der gesamten Spanne zwischen Tief und Hoch aufgeholt. Vom Rekordniveau bei 148,66 US-Dollar ist der Wert jedoch noch gut 21 US-Dollar entfernt, was einem Rückgang von rund einem Drittel der Distanz zum Hoch entspricht. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit im oberen Drittel ihres 3-Jahres-Korridors: weit entfernt von einer Gefahrenzone, aber noch mit spürbarem Erholungspotenzial zurück zum Hoch.

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    200-Tage-Linie: Solider Puffer nach oben

    Die mittelfristige Trendindikatorin, die 200-Tage-Linie, verläuft nach den vorliegenden Kursmustern deutlich unter dem aktuellen Niveau. Die Kurse der vergangenen Monate schwankten überwiegend zwischen 120 und 140 US-Dollar, zuvor über längere Zeit zwischen 90 und 110 US-Dollar. Aus dieser Struktur lässt sich eine vorsichtige Schätzung der 200-Tage-Linie im Bereich um etwa 120 US-Dollar ableiten. Mit einem Schlusskurs von 127,10 US-Dollar notiert Exxon Mobil damit grob rund 6 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Dieser positive Abstand signalisiert einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend, zugleich aber keinen überhitzten Extremzustand, wie er bei deutlich zweistelligen Abständen häufig zu beobachten ist.

    Unterstützungen und Widerstände: Breite Basis, klar definierte Hürden

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 120 bis 122 US-Dollar eine erste kurzfristige Unterstützungszone herausgebildet, gestützt durch wiederholte Rücksetzer in diesen Bereich, etwa mit 122,58 US-Dollar am 8. Mai 2026. Darunter folgt eine breitere Auffangzone zwischen 110 und 115 US-Dollar, in der die Aktie zu Jahresbeginn 2026 mehrfach drehte und damit eine solide mittelfristige Basis ausgebildet hat. Langfristig bleibt der Bereich um 90 bis 95 US-Dollar eine markante Unterstützung, aus der heraus in den Jahren 2023 bis 2025 mehrere Aufwärtsbewegungen starteten. Auf der Oberseite trifft der Kurs zunächst im Band um 130 bis 133 US-Dollar auf einen Zwischenwiderstand, der im April 2026 mehrfach getestet wurde. Darüber rückt die Zone 140 bis 150 US-Dollar mit dem Hoch bei 148,66 US-Dollar als zentrale Hürde in den Fokus. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde den Weg in eine neue Kursdimension eröffnen und den übergeordneten Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigen.

    Exxon Mobil

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    ISIN:US30231G1022WKN:852549Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Exxon Mobil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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