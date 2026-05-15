Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Fraport, Biontech, Nagarro, Freenet & Intercontinental Exchange
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 4/26
07:30 Uhr, Deutschland: Nagarro, Q1-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Q1 Presse- und Analystenkonferenz
11:00 Uhr, Deutschland: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert)
14:00 Uhr, Deutschland: Biontech, Hauptversammlung
14:30 Uhr, USA: Intercontinental Exchange, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid
01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 4/26
09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Empire State Mfg Bericht 5/26
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 4/26
15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 4/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 15.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:00 USA Fed-Mitglied Barr spricht 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 15:15 USA Industrieproduktion (Monat)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Regelbasierte 3-Kerzen-Strategie für Index Long & Short
|17.05. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|18.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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