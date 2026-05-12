JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien stark, schrieb Richard Vosser am Dienstagmorgen. Aufgrund nachlassenden Gegenwind auf der Währungsseite rechnet er mit einem Anstieg der Markterwartungen um 2 bis 3 Prozent./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,15 % und einem Kurs von 39,33EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
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