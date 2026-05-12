JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien stark, schrieb Richard Vosser am Dienstagmorgen. Aufgrund nachlassenden Gegenwind auf der Währungsseite rechnet er mit einem Anstieg der Markterwartungen um 2 bis 3 Prozent./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,15 % und einem Kurs von 39,33EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +26,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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