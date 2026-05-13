🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Adidas AG

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Profiteur der WM 2026 in Nordamerika

    Adidas zählt zu den Sponsoren der Fußball-WM 2026.

    Adidas steht vor einem der wichtigsten Sportjahre der vergangenen Dekade. Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko könnte für den deutschen Sportartikelhersteller nicht nur ein Marketing-Highlight werden, sondern auch zu einem erheblichen Umsatz- und Gewinntreiber. 

    Die WM 2026 wird die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Erstmals nehmen 48 Nationen teil, wodurch mehr Spiele, höhere Reichweiten und deutlich größere Vermarktungschancen entstehen. Besonders attraktiv ist dabei der Austragungsort Nordamerika – ein Markt, in dem die Herzogenauracher seit Jahren versuchen, gegenüber dem Branchenführer Nike aufzuschließen. 

    Überzeugende Ergebnisse

    Als offizielle Spielball-Ausrüster des Turniers und von 14 Nationalteams ist Adidas bei der WM hervorragend positioniert. Adidas-CEO Bjorn Gulden bezeichnete die WM bereits als „eine große Sache“ für die Marke mit den drei Streifen. Für die mittelfristige Wachstumsstory des Unternehmens gilt der US-Markt als entscheidend. Während Adidas in Europa traditionell stark ist, dominiert in Nordamerika weiterhin Nike. 

    Die WM 2026 könnte für die Herzogenauracher zum strategischen Wendepunkt werden. Bereits im ersten Quartal 2026 zog der Umsatz in Nordamerika um 12% an. Adidas investiert verstärkt in College-Sport, Basketball und Football-Sponsoring, um die Markenbekanntheit langfristig auszubauen. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den zu erwartenden Fußball-Boom ähnlich zu nutzen wie damals die WM 1994, könnten sich daraus langfristig Marktanteilsgewinne ergeben. 

    Turnaround zeichnet sich ab

    Die jüngsten Unternehmenszahlen liefern bereits ein überzeugendes Bild. Der Umsatz zog im ersten Quartal währungsbereinigt um rund 14% auf etwa 6,6 Mrd. Euro an und lag damit rund 600 Basispunkte über den Konsenserwartungen der Analysten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern erreichte 705 Mio. Euro. Die Marge verbesserte sich auf 10,7% und lag damit ebenfalls über den Erwartungen des Marktes. Belastet wurde die Marge durch Zölle und ungünstige Wechselkurseffekte.

    Aus fundamentaler Sicht ist die Adidas-Aktie mit einem KGV unter 13 inzwischen vergleichsweise günstig. Charttechnisch ist der seit rund einem Jahr gültige Abwärtstrend zwar noch intakt, dennoch zeichnet sich zwischen 130 Euro und 150 Euro eine Bodenbildung ab. Langfristig orientierte Anleger kaufen erste Stücke und bauen ihr Investment in einem sich abzeichnenden Turnaround weiter aus.

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 184,60 EUR; StopLoss: unter 128,30 EUR

    Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn





    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    Adidas AG Profiteur der WM 2026 in Nordamerika Adidas zählt zu den Sponsoren der Fußball-WM 2026. Dies bietet dem Sportartikelhersteller die Chance, sein Geschäft auf dem wichtigen US-Markt auszubauen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     