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    ROUNDUP

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    Shelly steigert Gewinn deutlich - Aktienkurs steigt deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • EBIT im ersten Quartal um 30,4 Prozent gestiegen
    • Gewinn um ein Drittel auf 7,5 Millionen Euro gestiegen
    • Installateurnetzwerk wuchs um 1.400 auf 6.700 Mitglieder
    ROUNDUP - Shelly steigert Gewinn deutlich - Aktienkurs steigt deutlich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SOFIA (dpa-AFX) - Shelly hat zum Jahresstart dank eines verbesserten Produktmix und bilanzieller Änderungen deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 30,4 Prozent auf 8,6 Millionen Euro, wie das seit April im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mitteilte. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.

    Am Vormittag kletterte der Kurs viereinhalb Prozent auf 62,70 Euro nach oben. Mit dem Anstieg baute das Papier die Gewinne seit dem Zwischentief im März auf fast 40 Prozent aus. Seit April 2025 hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Das Unternehmen kommt auf einen Börsenwert von etwas mehr als 1,1 Milliarden Euro.
    Unter dem Strich sprang der Gewinn um ein Drittel auf 7,5 Millionen Euro hoch. Mitte April hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von 26 Prozent auf 33,3 Millionen Euro bekanntgegeben.

    Das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2026 werde sich weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren, hieß es in der Mitteilung weiter. Shelly verwies auf geplante Produkteinführungen im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte.

    Außerdem sei die internationale Vertriebsstruktur gestärkt worden, so habe das Installateur-Netzwerk im ersten Quartal um 1.400 auf 6.700 Mitglieder zugelegt. Shelly rechnet für 2026 weiter mit einem Umsatz von 195 bis 205 Millionen Euro und einem operativen Gewinn von 47 bis 52 Millionen Euro./he/nas/zb/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shelly Group Aktie

    Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 18.300 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shelly Group Aktie um +7,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shelly Group bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..




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