Shelly steigert Gewinn deutlich - Aktienkurs steigt deutlich

Shelly Group Aktie...WKN: A2DGX9..... ISIN: BG1100003166





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Transkript: Shelly Group SE – Sonderanruf

Veröffentlicht am 30.04.2026 um 01:50 - Geändert am 30.04.2026 um 02:11

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Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der Shelly Group SE. Ich begrüße den Co-CEO des Unternehmens, Wolfgang Kirsch, und die CFO, Iliyana Krushkova, die Sie gleich durch die Präsentation führen werden. Im Anschluss daran steht Ihnen eine Fragerunde per Chat zur Verfügung.

Und damit übergebe ich Ihnen das Wort, Herr Kirsch.

Wolfgang Kirsch, Co-CEO & Geschäftsführer

Ja. Vielen Dank, und auch von mir ein herzliches Willkommen. Es ist mir eine große Freude, Ihnen Iliyana vorzustellen. Sie ist zum ersten Mal bei einer dieser Telefonkonferenzen und Veranstaltungen dabei. Ehrlich gesagt, ist es mir lieber, sie säße hier anstelle von Dimitar. Das wäre etwas langweilig, so ist es viel angenehmer. Wir geben Ihnen gemeinsam ein kurzes Update für die Neuen, wer wir sind und was wir tun. Anschließend wird Iliyana die Finanzzahlen vorstellen. Diese sind vom Jahresende und daher schon etwas älter. Und dann – im nächsten Schritt – werde ich etwas darüber sprechen, was als Nächstes ansteht, wie wir unseren Weg zur Plattform gestalten und was Sie nach 2026 von uns als Unternehmen erwarten können.

Für alle, die Shelly Group noch nicht so gut kennen: Wir setzen alles daran, Ihr Zuhause intelligent und sicher zu gestalten, es zu automatisieren und insbesondere Ihren Energieverbrauch in Kombination mit Solaranlagen oder variablen Stromtarifen zu optimieren – oder einfach Ihre Energiekosten um bis zu 30 % zu senken. Dieser Geschäftsbereich wächst stetig, und der Markt insgesamt entwickelt sich sehr positiv mit jährlichen Wachstumsraten von 10 bis 15 % – verglichen mit unserem Wachstum von rund 40 % im letzten Jahr.

Wie funktioniert das? Wir haben Plug-and-Play-Geräte, die ohne großen Installationsaufwand einfach in die Steckdose gesteckt werden, oder batteriebetriebene Geräte. Unsere Standardgeräte sind sogenannte Unterputz- oder Nachrüstgeräte, die hinter dem Wandschalter installiert werden und das Haus intelligent machen – inklusive Energieverbrauchsmessung, Timern, Automatisierung und vielem mehr.

Wir haben Pro-Geräte, die sich besonders für Neubauten eignen. Wenn Sie ein Gebäude, beispielsweise ein Haus, komplett neu errichten, ist die zentrale Montage auf der DIN-Schiene deutlich praktischer für spätere Wartungsarbeiten. Seit etwas über einem Jahr führen wir mit großem Erfolg sogenannte Wandgeräte in unserem Sortiment: Tablets und Oberflächen in verschiedenen Größen zur Steuerung Ihres Zuhauses. Selbstverständlich können Sie wie gewohnt alles mit einer herkömmlichen Fernbedienung oder per Sprachsteuerung über Alexa, Google Assistant oder Samsung SmartThings bedienen.

Wir sind praktisch weltweit vertreten und beliefern über 100 Länder. Wir verfügen über zehn Vertriebsniederlassungen in ganz Europa, acht davon in Europa. Vier davon haben wir Anfang des Jahres eröffnet. Die Auslieferung beginnt in der zweiten Jahreshälfte. Darüber hinaus haben wir Vertriebs- und Marketingniederlassungen in den USA und in China.

In China ist das mehr oder weniger eine Folge unserer Präsenz dort. Sie dient hauptsächlich der Kontrolle unseres Werks, aber auch dem Aufbau eines guten Vertriebsnetzes und einer hohen Markenbekanntheit. Die USA und Asien hingegen bieten uns eher opportunistische Möglichkeiten. Unser Heimatmarkt ist Europa, und dort sehen wir noch enormes Potenzial.

Einige wichtige Zahlen aus dem letzten Jahr. Wir beendeten das Jahr mit einer Präsenz in rund 5,6 Millionen Haushalten. Das entspricht einem Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahl ist eine Schätzung, da wir Annahmen von unseren Cloud-Nutzern auf diejenigen treffen, die unsere Cloud nicht nutzen. Ende letzten Jahres hatten wir 2,7 Millionen Cloud-Nutzer, ein Plus von 46 % gegenüber dem Vorjahr. Von diesen Cloud-Nutzern zahlen 38.000 ein monatliches Abonnement. Das ist ein Anstieg von 61 % und generierte im letzten Jahr 800.000 Euro Umsatz.

Eine wichtige Entwicklung ist natürlich die Gewinnung weiterer Installateure und die Ausweitung unseres Angebots auf professionelle Dienstleistungen. Damit haben wir 2024 begonnen; Ende 2024 waren es 900 Installateure, Ende 2025 bereits 5.300, und auch in diesem Jahr wächst die Zahl rasant.

Und damit übergebe ich an Iliyana, der über einige langweilige Zahlen sprechen wird.

Iliyana Krushkova CFO

Vielen Dank, Wolfgang. Guten Tag zusammen. Ich freue mich, heute dabei zu sein und Sie durch die Finanzergebnisse für 2025 sowie den Ausblick für 2026 zu führen. Zurück zu unseren Ergebnissen für 2025: Es war ein sehr erfolgreiches Jahr für uns. Wir erzielten einen Umsatz von 149,7 Millionen Euro, was unserer Prognose für das Jahr entsprach. Dies bedeutete ein Wachstum von 40 % gegenüber dem Vorjahr. Zudem ergab sich daraus ein durchschnittliches Wachstum von 41 % über drei Jahre, wobei zu berücksichtigen ist, dass unser Markt um etwa 10 bis 15 % wächst. Das bedeutet, dass unser Unternehmen 2,5 % schneller wuchs als der Gesamtmarkt.

Darüber hinaus erzielten wir gleichzeitig sehr gesunde Gewinnmargen. Unser EBIT belief sich 2025 auf 37,7 Millionen Euro, was erneut einem sehr erfreulichen Wachstum von rund 43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bitte beachten Sie, dass wir hier das bereinigte EBIT ausweisen. Dieses schließt eine einmalige Rückstellung für die aktienbasierte Vergütung des Managements aus, die wir Ende 2025 vornehmen mussten und die mit einem 2022 eingeführten Plan zusammenhing. Wir schließen also erneut eine einmalige Rückstellung aus, um die operative Geschäftsentwicklung des Unternehmens nicht zu verfälschen.

Somit haben wir erneut eine sehr starke Performance erzielt, die auch durch eine stabile Liquiditäts- und Cash-Position gestützt wird. Unsere Liquidität blieb im gesamten Jahr 2025 trotz aktiver Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie der jährlichen Dividendenzahlung im Sommer stabil. Im Hinblick auf die Liquidität konnten wir bereits im ersten Quartal 2026 eine weitere Verbesserung verzeichnen. Dies hatten wir bereits vor einigen Wochen mit unseren vorläufigen Ergebnissen für das erste Quartal angekündigt. Unsere Liquidität stieg bis Ende März um 45 % und erreichte zu diesem Zeitpunkt fast 20 Millionen Euro.

Als wir vor einigen Jahren unsere Prognose für die nächsten drei Jahre abgaben, mag diese mit einem Umsatz von über 200 Millionen Euro und einem EBIT von über 50 Millionen Euro bei gleichzeitig stabilen Margen von rund 25 % etwas ambitioniert gewirkt haben. Aus heutiger Sicht und nach der Veröffentlichung unserer Ist-Zahlen für 2025 belegen die aktuellen Finanzergebnisse, dass diese ambitionierten Ziele durchaus erreichbar waren. Die positive Entwicklung bis 2025 bestätigt, dass wir mit unserer langfristigen Prognose auf dem richtigen Weg sind und unsere Umsatzziele konsequent erreicht sowie stabile und nachhaltige Profitabilität erzielt haben.

Zurück zur Gegenwart: Unsere Prognose für 2026 ist nun bestätigt. Wir erwarten erneut ein Umsatzwachstum von 195 bis 205 Millionen Euro, was einem Wachstum von rund 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gleichzeitig rechnen wir mit einer entsprechenden Steigerung der Profitabilität und einem EBIT von 50 Millionen Euro oder in diesem Bereich. Unser Fokus liegt auch weiterhin darauf, die Umsatzprognose zu erreichen und zu übertreffen. Gleichzeitig werden wir uns im laufenden Jahr intensiv um die Sicherung gesunder Margen und nachhaltiger Profitabilität sowie um Liquidität und Cashflow kümmern. Ich freue mich darauf, berichten zu können, dass wir diese Ziele auch 2026 erfolgreich erreicht haben.

Nun zurück zu Wolfgang und seiner Umsatzstrategie.

Wolfgang Kirsch, Co-CEO & Geschäftsführer

Ja. Bevor wir die Zahlen präsentieren – das überlassen wir Iliyana –, müssen wir den Plan 2026 vorstellen. Hier ein kurzes Update zu unserer Vorgehensweise: Wir blicken zurück auf die rund 150 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2025. Wie wir bereits mit den Ergebnissen für 2025 berichteten, haben wir Stammkunden. Im Durchschnitt fügt jeder Kunde mit einem Cloud-Konto zwei Geräte hinzu. Tatsächlich fügt die Hälfte der Kunden sogar vier Geräte hinzu. Das bedeutet, dass wir dieses Jahr voraussichtlich rund fünf Millionen Geräte an bestehende Cloud-Nutzer, also Stammkunden, verkaufen werden.

Wir kommen zurück zum Marktwachstum, das wir auch dieses Jahr wieder mit 10 bis 15 % erwarten. In manchen Regionen mag es etwas niedriger, in anderen etwas höher ausfallen, aber diese allgemeine Wachstumsrate von 10 % für den Markt, die uns Rückenwind geben sollte, bleibt bestehen. Wir haben eine sehr starke Produkt-Roadmap, die sich leider etwas verzögert hat und ursprünglich für 2025 geplant war. Wir erwarten die Markteinführung einiger Produktkategorien, wie beispielsweise Kameras, Mitte des Jahres. Auch weitere Türschlösser werden erwartet. Mitte des Jahres bringen wir endlich unsere Produktlinie intelligenter Schutzschalter auf den Markt. Darüber hinaus haben wir einige Produkte im Einstiegspreissegment, die neue Cloud-Kunden gewinnen sollen, die später zu Stammkunden werden und in der zweiten Jahreshälfte 2026 – hoffentlich schon jetzt, spätestens aber 2027 und 2028 – zusätzliche Umsätze generieren werden.

Wir haben in diesem Jahr vier weitere Länder in unser Portfolio aufgenommen und damit unsere geografische Expansion vorangetrieben. Erfahrungsgemäß dauert es in Polen, den Niederlanden und der DACH-Region etwa sechs Monate, bis die Organisation vor Ort erste Ergebnisse liefert. Wir erwarten daher, dass alle vier Länder in der zweiten Jahreshälfte eine starke Entwicklung verzeichnen werden, die zu einem Umsatz zwischen 195 und 205 Millionen Euro führen sollte. Das entspricht den bereits für dieses Jahr angekündigten 200 Millionen Euro für 2023. Die Aussichten sind also sehr positiv.

Und was sollte danach geschehen? Ich wiederhole einige Punkte, die wir Ende 2024 auf unserem Kapitalmarkttag vorgestellt haben, gewissermaßen als langfristigen Ausblick. Aber was wird nach 2030 passieren? Nehmen wir an, die 200 Millionen Euro für 2026 sind verplant. Der Markt soll weiterhin um 10 bis 15 % wachsen. Wir setzen auf regionale Entwicklung, denn wenn wir erst in diesem oder im letzten Jahr in einem Land gestartet sind, sollte das natürlich im Folgejahr zu weiterem Wachstum führen. Und genau das sehen wir als Shellys Kerngeschäft für 2030.

Darüber hinaus haben wir einige Kategorien identifiziert, die für uns besonders wichtig sind und in denen wir mehr als nur Produkterneuerungen anbieten werden, also beispielsweise Produktaktualisierungen von der 4. auf die 5. Generation. Es wird also einige wesentliche Neuerungen geben. Darauf komme ich gleich zurück. Wir entwickeln uns zunehmend zu einer Plattform für Software, aber auch für Software-as-a-Service und andere Dienstleistungen, auf die Sie gleich noch eingehen werden. Das führt zu unseren Erwartungen für 2030 – die Sie nun selbst berechnen und annehmen können. Wird der Markt bei 10 % oder 15 % liegen? Werden wir den Markt weiterhin um das Doppelte übertreffen oder sogar noch deutlicher? Solche Annahmen zu treffen, ist typischerweise Aufgabe eines Analysten.

Was bedeutet es also, wenn ich sage, dass Shelly sich immer mehr zu einer Plattform entwickelt? Zum einen bedeutet es, dass wir im Hardwarebereich noch viele Produkte anbieten, die Ihr Zuhause komplett ausstatten. Wir möchten fast alles in Ihrem Zuhause smart machen. Angefangen haben wir 2024 mit smarten Türschlössern durch eine kleine Übernahme. 2025 haben wir die bestehenden Produkte aktualisiert. Und 2026 werden wir weitere Produkte auf den Markt bringen, die den Markt optimal bedienen. Unser erstes smartes Türschloss kostete 349 Euro, in einer Version 299 Euro. Das Modell, das sich aktuell auf dem Weg zu unserem europäischen Lager befindet, wird 199 Euro kosten. In der zweiten Jahreshälfte werden wir Produkte zwischen 99 und 149 Euro anbieten – genau das ist der Trendbereich im Markt. Wir erwarten daher hohe Umsätze.

Ich hatte bereits mehrmals erwähnt, dass wir letztes Jahr mit Kameras starten wollten. Die erste Kamera wird nun Ende des ersten Quartals dieses Jahres auf den Markt kommen und im dritten Quartal Umsätze generieren, die zweite folgt im vierten Quartal. Wir haben bereits Geräte wie Tür- und Fenstersensoren sowie Feuchtigkeitssensoren im Angebot, werden diese Produktlinie aber erweitern und eine komplette Kategorie von Überwachungs- und Sicherheitsgeräten anbieten. Wir wissen, dass der Markt für Sicherheitstechnik, insbesondere Alarmanlagen, in Europa stark wächst. Wir werden ein Einsteigerprodukt im Sortiment haben, das einfach zu installieren und selbst zu montieren ist, aber gleichzeitig auch umfassende Serviceleistungen bietet.

Ich erwähnte die intelligenten Schutzschalter. Das ist eine völlig neue Produktkategorie, in der wir fast keine oder nur sehr geringe Konkurrenz haben. Die Produkte befinden sich in der finalen Zertifizierungsphase. Die ersten Produkte sind bereits zertifiziert. Daher sind wir sehr zuversichtlich, die Produkte Ende des zweiten, Anfang des dritten Quartals auf den Markt bringen zu können.

HVAC. Das steht für Heizungs- und Klimatechnik. Aktuell bieten wir einige Geräte an, die sich auch zur Steuerung von Klimaanlagen eignen. Wir haben batteriebetriebene Feuchtigkeits- und Temperatursensoren. Derzeit führen wir nur ein Thermostatventil (TRV), also ein Heizkörperventil. In den nächsten Jahren werden wir eine komplette Produktfamilie entwickeln. Dies wird eine eigene Kategorie sein, von der wir uns ein signifikantes Umsatzwachstum versprechen. Das betrifft alles die Hardware.

Und für alle, die Shelly bereits kennen: Wir haben Shelly X. Dabei handelt es sich um den Shelly-Chip auf einem Modul, das wir Drittanbietern anbieten, um deren Geräte intelligenter zu machen. Das erweitert natürlich die Hardwareplattform erheblich, die wir später für die Monetarisierung mit anderen Diensten nutzen können.

Letztes Jahr haben wir den ersten Machbarkeitsnachweis erbracht. Dieses Jahr befinden wir uns im ersten größeren Projekt mit wichtigen Kunden – auch in Europa. Dazu gehören Hersteller von Garagentoren, Garagentormotoren und Beschattungssystemen. Wir stehen kurz davor, die Shelly X-Lösung in deren Systeme zu integrieren. Das wird unser Geschäft deutlich ausbauen. Wir pflegen guten Kontakt und führen vielversprechende Verhandlungen mit Herstellern von Haushaltsgeräten. Die Aussichten sind also sehr gut.

Nachdem wir letztes Jahr mit kleinen Stückzahlen chinesischen Unternehmen einen ersten Machbarkeitsnachweis erbracht haben, gehen wir nun den nächsten Schritt und arbeiten mit größeren Unternehmen zusammen. Die Ergebnisse sollten sich ab 2027 bemerkbar machen. All dies führt zum Softwaregeschäft, und das ist unser eigentliches Erfolgsrezept. Vergessen Sie nicht: Iliyana hat präsentiert, dass wir mit Hardware eine EBIT-Marge von 25 % erzielen. Das schaffen nicht viele Unternehmen. Es gibt ein oder zwei Wettbewerber, die genauso gut sind wie wir, aber viele kleinere und auch größere Unternehmen im Smart-Home-Bereich sind nicht profitabel oder erreichen diese 25 % definitiv nicht. Wir befinden uns also bereits jetzt in einer sehr guten Position.

Aber mit all unseren Projekten in der Pipeline haben wir bereits unsere Premium-App. Ich hatte erwähnt – oder ich glaube, wir haben es nicht erwähnt –, dass wir letztes Jahr 800.000 Euro Umsatz erzielt haben. Dieses Jahr erwarten wir 2 Millionen Euro. Und natürlich erwarten wir durch die Kameras eine beschleunigte Nutzung der Premium-App und einen höheren Verkauf von Speicherplatz an unsere Kunden. Kamerakunden bzw. -nutzer sind es gewohnt, für Online-Speicher zu bezahlen, viel eher als Nutzer von Smart-Home-Apps. Daher wirken die Kameras für uns als Beschleuniger für den Verkauf von Premium-Konten und die Generierung von wiederkehrenden Einnahmen.

Wir hatten Ende 2024 angekündigt, dass wir an einem Flottenmanagementsystem arbeiten. Es ist fast fertig. Und nicht nur das: Unser Entwicklerteam setzt bereits intensiv KI ein. Wir können maßgeschneiderte Versionen des Flottenmanagementsystems für jeden Kunden oder spezielle Nutzergruppen in kürzester Zeit erstellen. Früher dauerte so etwas ein Jahr, jetzt nur noch vier Wochen. Das ist nur dank der Architektur unserer Shelly-Geräte möglich. Die Kompatibilität mit anderen Smart-Home-Geräten ist nicht so einfach wie mit unseren. Das ist also ein großer Vorteil der grundlegenden Architektur der Shelly-Geräte.

Flottenmanagementsysteme eignen sich für den Betrieb mehrerer Standorte, beispielsweise für Hotels mit Hunderten von Zimmern. Jeder Gast sollte die Möglichkeit haben, Temperatur, Beleuchtung usw. in seinem Zimmer per Smartphone zu steuern. Gleichzeitig sollte der Hotelmanager die Kontrolle über das gesamte Hotel behalten. Das System ist auch für Lagerstandorte anwendbar. Wir bieten eine Version für das Energiemanagement mehrerer Standorte an. Betreiben Unternehmen mehrere Kraftwerke oder Solaranlagen, kann das System ebenfalls eingesetzt werden. Auch im Einzelhandel ist es nützlich, um den Energieverbrauch eines Geschäfts zu überwachen, zu steuern und fernzusteuern. All diese Lösungen sind bereits fertiggestellt und werden in Kürze eingeführt. Weitere Projekte werden wir demnächst ankündigen.

Datenmonetarisierung, 2,7 Millionen Haushalte – Cloud-Konten liefern bis Ende des Jahres eine enorme Datenmenge, und wir beginnen nun mit ersten Kooperationen, um diese Daten zu monetarisieren. Eine Möglichkeit sind Energieverträge. Wir hatten Ende letzten Jahres einen erfolgreichen Proof of Concept auf dem deutschen Markt. In kleinem Rahmen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Energieverträge an, da wir ihren Energieverbrauch kennen. Wir wissen, wie viel sie für ihren Energievertrag bezahlen, da sie uns die Daten zur Verfügung stellen. In der App können wir ihnen einen spezifischen Energievertrag anbieten und ihnen zeigen, wie viel Geld sie sparen können. Und zusätzlich können sie ihren Energieverbrauch senken, wenn sie mehr Shelly-Geräte nutzen.

Wir haben hier Ideen für die Zukunft, vielleicht sogar für einen Energievertrag unter der Marke Shelly, variable Energieverträge. Das ist ein positiver Trend in einigen europäischen Ländern, der bereits jetzt mit Shelly-Geräten genutzt werden kann. Ausgehend von der Hardware, die in allen Bereichen Ihres Zuhauses sowie in industriellen und Einzelhandelsanwendungen eingesetzt werden kann, und ergänzt durch zahlreiche Softwarelösungen entsteht eine vollständige Plattform. Diese bindet Kunden an die Shelly-Dienste und generiert zusätzliche Einnahmen durch Software-as-a-Service-Lösungen und Premium-Anwendungen. So entsteht ein Generator für zusätzliche Margen, Umsätze und Rentabilität, der sich ab 2027 bemerkbar machen und bis 2030 kontinuierlich ausweiten sollte.

Das ist also die Geschichte von Shelly, und jetzt sind wir beide bereit für Ihre

Die gestellten Fragen kann jeder selbst nachlesen,

Immer noch investiert, und weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS







