BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis vor Sondereffekten hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag nach Quartalszahlen. Stark sei die Profitabilität im Agrarbereich. Zum Glyphosat-Rechtsstreit habe es nichts Neues gegeben./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,23 % und einem Kurs von 39,36EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
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