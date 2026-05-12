BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis vor Sondereffekten hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag nach Quartalszahlen. Stark sei die Profitabilität im Agrarbereich. Zum Glyphosat-Rechtsstreit habe es nichts Neues gegeben./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,23 % und einem Kurs von 39,36EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was eine Steigerung von +21,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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