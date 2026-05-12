BERNSTEIN RESEARCH stuft Dürr auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Die berichteten Ergebnisse hätten auf gewisse Art und Weise die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain am Dienstag. Dies liege aber auch daran, dass der Analystenkonsens nicht korrekt angesetzt worden sei. Er selbst zeigte sich in einigen Punkten positiv überrascht./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 22,15EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
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