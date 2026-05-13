Vom Wettgeschäft profitieren

DraftKings wurde ursprünglich als Anbieter für Daily Fantasy Sports bekannt, entwickelte sich jedoch nach der Liberalisierung des US-Sportwettmarktes zu einem der führenden Online-Buchmacher Nordamerikas.

Für die globale Sportwettbranche könnte sich die Fußball-WM 2026 als ein historischer Wendepunkt herausstellen. Erstmals wird das Turnier mit 48 Mannschaften ausgetragen und gleichzeitig in drei Ländern stattfinden: den USA, Kanada und Mexiko. Für den US-Wettanbieter DraftKings eröffnen sich dadurch außergewöhnliche Geschäftschancen.

Ein Viertel der Amerikaner hat ein Wettkonto

Der Markt für Online-Sportwetten in den USA wächst stetig. Mehr als ein Viertel (27%) aller Amerikaner und mehr als die Hälfte der Männer im Alter zwischen 18 und 49 Jahren (52%) verfügen über ein aktives Online-Sportwettkonto.

DraftKings ist in den USA die Nummer 2 und folgt nur knapp auf FanDuell. Das Unternehmen sendet derzeit starke Wachstumssignale und meldet einen massiven Durchbruch bei seiner Technologie für Prognosemärkte. Ein Beispiel dafür ist das Market Making. Dies erzielt für das Unternehmen bereits jetzt positive Erträge.

KGV von 23

In den kommenden Wochen will das DraftKings eine eigene Handelsplattform an den Start bringen und Kombinationswetten anbieten und damit einerseits das Kundenerlebnis verbessern und zugleich die Margen stärken.

Ein KGV um 23 ist für den Sportwetten-Anbieter inzwischen nicht mehr teuer. Im Kursverlauf zeichnet sich seit Februar und bei Kursen zwischen 17 und 22 US-Dollar ein Boden ab. Kaufen!