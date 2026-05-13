🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    DraftKings Corp.

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vom Wettgeschäft profitieren

    Das Geschäft mit Sportwetten läuft in den USA rund

    Für die globale Sportwettbranche könnte sich die Fußball-WM 2026 als ein historischer Wendepunkt herausstellen. Erstmals wird das Turnier mit 48 Mannschaften ausgetragen und gleichzeitig in drei Ländern stattfinden: den USA, Kanada und Mexiko. Für den US-Wettanbieter DraftKings eröffnen sich dadurch außergewöhnliche Geschäftschancen.

    DraftKings wurde ursprünglich als Anbieter für Daily Fantasy Sports bekannt, entwickelte sich jedoch nach der Liberalisierung des US-Sportwettmarktes zu einem der führenden Online-Buchmacher Nordamerikas. 

    Ein Viertel der Amerikaner hat ein Wettkonto

    Der Markt für Online-Sportwetten in den USA wächst stetig. Mehr als ein Viertel (27%) aller Amerikaner und mehr als die Hälfte der Männer im Alter zwischen 18 und 49 Jahren (52%) verfügen über ein aktives Online-Sportwettkonto. 

    DraftKings ist in den USA die Nummer 2 und folgt nur knapp auf FanDuell. Das Unternehmen sendet derzeit starke Wachstumssignale und meldet einen massiven Durchbruch bei seiner Technologie für Prognosemärkte. Ein Beispiel dafür ist das Market Making. Dies erzielt für das Unternehmen bereits jetzt positive Erträge. 

    KGV von 23

    In den kommenden Wochen will das DraftKings eine eigene Handelsplattform an den Start bringen und Kombinationswetten anbieten und damit einerseits das Kundenerlebnis verbessern und zugleich die Margen stärken. 

    Ein KGV um 23 ist für den Sportwetten-Anbieter inzwischen nicht mehr teuer. Im Kursverlauf zeichnet sich seit Februar und bei Kursen zwischen 17 und 22 US-Dollar ein Boden ab. Kaufen! 

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 28,40 EUR; StopLoss: unter 17,40 EUR

    Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn





    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    DraftKings Corp. Vom Wettgeschäft profitieren Das Geschäft mit Sportwetten läuft in den USA rund. Die WM könnte jetzt dort Fußballwetten voranbringen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     