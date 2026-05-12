JPMORGAN stuft Fedex auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Management des Logistikkonzerns habe die vor rund einem Monat vorgestellten Leitlinien bekräftigt, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dazu zählten unter anderem die Fokussierung auf eine disziplinierte Preisgestaltung und ein profitables Wachstum./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 321,7EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Brian P. Ossenbeck

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 432

Kursziel alt: 432

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 432,00 $ , was eine Steigerung von +14,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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