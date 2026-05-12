JPMORGAN stuft Fedex auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Management des Logistikkonzerns habe die vor rund einem Monat vorgestellten Leitlinien bekräftigt, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dazu zählten unter anderem die Fokussierung auf eine disziplinierte Preisgestaltung und ein profitables Wachstum./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 321,7EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Brian P. Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 432
Kursziel alt: 432
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brian P. Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 432
Kursziel alt: 432
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte