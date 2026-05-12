BARCLAYS stuft HOCHTIEF AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen mit einem Kursziel von 457 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der operative Nettogewinn habe über dem vom Unternehmen ermittelten Analystenkonsens gelegen, schrieb Tom Zhang am Montagmittag. Die US-Tochter Turner bleibe der zentrale Wachstumstreiber. Der Auftragseingang entwickele sich weiterhin solide./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 522,5EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 457

Kursziel alt: 457

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 457,00 € , was einem Rückgang von -12,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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