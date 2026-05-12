BARCLAYS stuft HOCHTIEF AG auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen mit einem Kursziel von 457 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der operative Nettogewinn habe über dem vom Unternehmen ermittelten Analystenkonsens gelegen, schrieb Tom Zhang am Montagmittag. Die US-Tochter Turner bleibe der zentrale Wachstumstreiber. Der Auftragseingang entwickele sich weiterhin solide./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 522,5EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tom Zhang
Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 457
Kursziel alt: 457
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Zhang
Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 457
Kursziel alt: 457
Währung: EUR
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