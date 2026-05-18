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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute im Fokus: Ryanair und Tele2 AB sowie frische US-Konjunkturdaten!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: Ryanair und Tele2 AB sowie frische US-Konjunkturdaten!
    Foto: Unsplash

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Irland: Ryanair, Jahreszahlen
    16:00 Uhr, Schweden: Tele2 AB, Hauptversammlung

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    03:30 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 4/26
    04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 4/26
    09:00 Uhr, Schweiz: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 5/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 18.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00Euro ZoneEURG7 Treffen
    09:30Euro ZoneEURECB's Elderson speech
    09:35GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Greene spricht
    10:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
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    Webinare

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    10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    19.05. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    19.05. 10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    alle Webinare anzeigen »

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