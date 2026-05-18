Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Ryanair und Tele2 AB sowie frische US-Konjunkturdaten!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Irland: Ryanair, Jahreszahlen
16:00 Uhr, Schweden: Tele2 AB, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
03:30 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 4/26
04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 4/26
09:00 Uhr, Schweiz: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 5/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 18.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 EUR G7 Treffen 09:30 EUR ECB's Elderson speech 09:35 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 10:30 GBR BoE-Mitglied Mann spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|19.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|19.05. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
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