Lufthansa will Mehrheit an Ita schnell übernehmen

Lufthansa hält seit Januar 2025 bereits 41 Prozent der Ita-Anteile. Weitere Schritte bis zur vollständigen Übernahme sind mit dem italienischen Staat vereinbart. Der Kaufpreis für die zweite Tranche beträgt fest vereinbarte 325 Millionen Euro. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2027 erwartet. Auch die restlichen zehn Prozent kann Lufthansa nach eigenen Angaben ab 2028 erwerben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa-Konzern will bei der früheren italienischen Staatsfluglinie Ita bereits im Sommer die Mehrheit übernehmen. Nach der schnellsten betrieblichen Integration einer Airline in der Geschichte des Konzerns habe man entschieden, die entsprechende Option zu ziehen, sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Hauptversammlung des MDax-Konzerns in Frankfurt. Der Lufthansa-Anteil wird damit auf 90 Prozent steigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Als Ausgleich für Wettbewerbsnachteile der Konkurrenz mussten Lufthansa und Ita unter anderem Start- und Landerechte in Mailand und Rom abgeben.

Die Aktionäre des MDax-Konzerns haben sich erstmals seit 2019 wieder zu einer Hauptversammlung in Präsenz versammelt. Auf dem Programm in der Frankfurter Messe stehen unter anderem Neuwahlen für den Aufsichtsrat. Neben der geplanten Wiederwahl von Karl Gernandt stellen sich erstmals Bayer-Finanzchef Wolfgang Nickl und Ex-Eon-Chef Johannes Teyssen dem Votum der Aktionäre.

Teyssen soll im Anschluss an die Versammlung zum neuen Aufsichtsratschef in der Nachfolge von Karl-Ludwig Kley gewählt werden. Über diese Personalie entscheiden nicht die Anteilseigner, sondern der neue Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung, die ebenfalls für Dienstag geplant ist./ceb/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 39,49 auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +10,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,54 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,16 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,45 %/+6,13 % bedeutet.



