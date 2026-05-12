JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einem insgesamt besseren ersten Quartal habe das Management des Aromenherstellers seine Zuversicht hinsichtlich eines sich im zweiten Quartal und bis in die zweite Jahreshälfte hinein sequenziell bessernden organischen Umsatzwachstums bekräftigt, schrieb Edward Hockin am Montagabend./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 23:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 73,86EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Edward Hockin

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

