BERNSTEIN RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die neuen Jahresziele der Jenaer lägen unter den Erwartungen, schrieb Susannah Ludwig am Dienstag nach dem Bericht zum zweiten Geschäftsquartal. Das Restrukturierungsprogramm werde bei den Anlegern zwar gut ankommen, entscheidend seien aber Umsetzungserfolge./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 25,56EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.
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