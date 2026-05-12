13 0 Kommentare XTransfer to Shine at Chile Fintech Forum 2026!

At Chile Fintech Forum 2026, XTransfer unveiled X-Net to transform cross-border B2B payments for Latin American SMEs, tackling costs, delays, and compliance friction.

XTransfer introduced X-Net in Latin America for the first time at the Chile Fintech Forum 2026 as a Platinum sponsor.

X-Net is a globally unified B2B cross-border settlement and risk-management network linking banks, financial institutions, and SMEs to standardise collections, payouts, and compliance workflows.

The platform targets SME "last‑mile" pain points caused by fragmented domestic rails, multiple intermediaries, USD double-conversion fees, slower processing, and stricter AML/compliance hurdles.

XTransfer reports strong LatAm momentum: regional collections rose 94% YoY in 2025; its Export PMI (March 2026) showed an export order index of 56.47 and price index of 57.81, above global readings.

XTransfer plans to deepen coverage in Brazil and Mexico and expand into Chile, Colombia, Peru, and Argentina to improve minor‑currency liquidity and risk automation for SMEs.

XTransfer is the world’s largest B2B cross-border trade payment platform (over US$60 billion TPV in 2025) and works with local banks to enable local payment rails, including instant methods like Brazil’s Pix.





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