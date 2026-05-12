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    XTransfer to Shine at Chile Fintech Forum 2026!

    At Chile Fintech Forum 2026, XTransfer unveiled X-Net to transform cross-border B2B payments for Latin American SMEs, tackling costs, delays, and compliance friction.

    XTransfer to Shine at Chile Fintech Forum 2026!
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • XTransfer introduced X-Net in Latin America for the first time at the Chile Fintech Forum 2026 as a Platinum sponsor.
    • X-Net is a globally unified B2B cross-border settlement and risk-management network linking banks, financial institutions, and SMEs to standardise collections, payouts, and compliance workflows.
    • The platform targets SME "last‑mile" pain points caused by fragmented domestic rails, multiple intermediaries, USD double-conversion fees, slower processing, and stricter AML/compliance hurdles.
    • XTransfer reports strong LatAm momentum: regional collections rose 94% YoY in 2025; its Export PMI (March 2026) showed an export order index of 56.47 and price index of 57.81, above global readings.
    • XTransfer plans to deepen coverage in Brazil and Mexico and expand into Chile, Colombia, Peru, and Argentina to improve minor‑currency liquidity and risk automation for SMEs.
    • XTransfer is the world’s largest B2B cross-border trade payment platform (over US$60 billion TPV in 2025) and works with local banks to enable local payment rails, including instant methods like Brazil’s Pix.






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