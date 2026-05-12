Britische Regierung
Starmer will im Amt bleiben
Für Sie zusammengefasst
- Starmer bleibt im Amt trotz Rücktrittsforderungen
- Partei hat Absetzungsverfahren nicht eingeleitet
- Starmer äußerte das während einer Kabinettssitzung
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer will trotz Rücktrittsforderungen im Amt bleiben. Seine Partei habe ein Verfahren zur Absetzung des Vorsitzenden, dieses sei aber nicht eingeleitet worden, sagte Starmer Regierungsangaben zufolge während einer Kabinettssitzung am Morgen./mj/DP/men
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