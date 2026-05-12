JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Im Einklang mit Wettbewerbern habe der Rückversicherer im April bei erneuerten Verträgen einen Preisrückgang verzeichnet, schrieb Philip Kett am Dienstag. In Bezug auf die Profitabilität sei der Konsens beim Nettogewinn fast genau getroffen worden. Es sei nebensächlich, dass der operative Gewinn die Erwartungen verfehlt habe./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 479,5EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 600,00 € , was eine Steigerung von +27,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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