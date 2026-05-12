JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate hätten angesichts der bereits bekannten Eckdaten wenig Überraschendes geboten, schrieb Phil Buller am Dienstag. Lobend erwähnte er den beschleunigten Aktienrückkauf des Energietechnikkonzerns./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 174,7EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
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