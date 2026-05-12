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    Makro & Börse

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    Warum die Wand der Sorgen die Börsenrallye bis 2027 antreibt

    Iran-Krieg, Zölle und KI-Skepsis halten Anleger am Seitenrand – genau das treibt die Kurse weiter. Stephan Heibel erwartet bis Ende 2027 deutlich höhere Stände.

    Für Sie zusammengefasst
    • Die Wand der Sorgen treibt die Aktienrallye
    • Zurückhaltung führt zu Bargeld statt Aktienkauf
    • Top erreicht wenn letzte Sorge verschwunden ist

     

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    Die Unsicherheiten, die Anleger heute vom Investieren abhalten, sind genau der Grund, warum die Börse in den nächsten 12 bis 18 Monaten weiter steigen dürfte. Klingt widersprüchlich – ist aber der Kern eines Börsenprinzips, das ich seit 1998 beobachte: die Wand der Sorgen.

    Was die Wand der Sorgen bedeutet

    Solange Anleger verunsichert sind, halten sie Cash statt Aktien. Wer den Iran-Krieg als Risiko bewertet, investiert weniger. Wer Zölle für unkalkulierbar hält, wartet ab. Wer die KI-Revolution für überhitzt hält, bleibt draußen. Genau diese Zurückhaltung sorgt dafür, dass die Kurse noch nicht auf einem fairen Niveau notieren. Die wartenden Käufer werden die Kurse irgendwann einlösen – und bis dahin steigen die Märkte langsam Richtung fairer Bewertung.

    Der Mechanismus funktioniert als Kontraindikator: Nicht die gute Nachricht treibt die Kurse, sondern die ausbleibende schlechte.

    Drei Sorgen – und warum ich sie anders einschätze

    Die Sperrung der Straße von Hormus trifft Europa härter als die USA. Der DAX notiert seit Jahresbeginn im Minus, während der S&P 500 knapp 8 Prozent zulegt und der Nikkei 25 Prozent. Internationale Anleger meiden deutsche Titel – nicht wegen struktureller Schwäche, sondern wegen geopolitischer Unsicherheit. Ich sehe darin aufgestautes Potenzial für den Moment, wenn die Meerenge wieder öffnet.

    Bei den Zöllen ist das Bild ähnlich: Mal für gesetzwidrig erklärt, mal doch umgesetzt, dann teilweise erstattet. Das ist ein Planungsproblem für Unternehmen – kein strukturelles Wachstumsproblem. Es hält Investoren zögerlich, und Zögern bedeutet: Cash statt Aktien.

    Die KI-Skepsis halte ich für am wenigsten begründet. AMD-Chefin Lisa Su musste ihre Wachstumsprognose von 18 auf 35 Prozent nach oben korrigieren. Anthropic-CEO Dario Amodei berichtete, der KI-Umsatz habe sich im ersten Quartal 2026 verachtzigtfacht. Von Überinvestition ist nichts zu sehen.

    Wann ist das Top erreicht?

    Das Top kommt nicht bei schlechten Nachrichten. Es kommt, wenn die letzte Sorge verschwunden ist, alle die investieren möchten investiert sind – und neue Käufer fehlen. Genau dann brechen die Kurse ein.

    Die Sentimentdaten meiner Plattform animusX zeigen aktuell kein Überhitzungssignal: Deutsche Privatanleger sind trotz DAX-Anstieg verhalten, institutionelle Anleger halten einen hohen Bestand an Short-Positionen. In den USA ist das Put/Call-Verhältnis an der CBOE auf 0,53 gefallen – ein Niveau, das in den vergangenen zwölf Monaten nur viermal erreicht wurde. Warnsignal, aber noch kein Extremwert.

    Mein Zeithorizont: Ende 2027. Auf diesem Weg notieren noch zu viele Aktien auf zu günstigem Bewertungsniveau, als dass das Top bereits erreicht wäre.

    Wie sehen Sie das: Wand der Sorgen als Treibstoff – oder ist die aktuelle Unsicherheit für Sie ein echter Grund zur Vorsicht? Ich lese Ihre Einschätzung gerne.



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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
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    Makro & Börse Warum die Wand der Sorgen die Börsenrallye bis 2027 antreibt Wer auf bessere Nachrichten wartet, bevor er investiert, verpasst die Rallye – denn die schlechten Nachrichten sind ihr Treibstoff. Stephan Heibel erklärt den Mechanismus hinter der Wand der Sorgen und warum Iran-Krieg, Zölle und KI-Skepsis die Kurse nicht bremsen, sondern antreiben.

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