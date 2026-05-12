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    ROUNDUP

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    KI gibt Siemens Energy Rückenwind - Iran-Krieg belastet nur wenig

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Rechenzentren treiben Siemens Energy Geschäfte
    • Rekordauftragseingänge und deutlich höherer Gewinn
    • Gamesa nahe Gewinnzone Irankrieg hat kaum Effekt
    ROUNDUP - KI gibt Siemens Energy Rückenwind - Iran-Krieg belastet nur wenig
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Stromhunger der KI-Rechenzentren treibt die Geschäfte bei Siemens Energy an. Insbesondere diese Nachfrage habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres für Rekordauftragseingänge gesorgt, teilte der Konzern mit, der nach zweieinhalb Jahren meist steigender Aktienkurse inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen in Deutschland gehört. Der Iran-Krieg trifft das Unternehmen bisher nur gering und Sorgenkind Gamesa steht kurz vor der Gewinnschwelle.

    Dass die Geschäfte blendend laufen, hatte Siemens Energy bereits im April auf Basis vorläufiger Zahlen gemeldet und die Prognose angehoben. Diese Zahlen bestätigte der Konzern nun: Der Gewinn nach Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Drittel auf 835 Millionen Euro, der Umsatz von 10 auf 10,3 Milliarden und der Auftragseingang von 14,4 auf 17,7 Milliarden Euro. Bis zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September will Siemens Energy rund 4 Milliarden Euro Gewinn machen.

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    In einem schwächeren Umfeld verlor die im Dax notierte Aktie mangels größerer Neuigkeiten rund zwei Prozent. Dass Siemens Energy sein Aktienrückkaufprogramm beschleunigen und im laufenden Geschäftsjahr bis zu einer Milliarde Euro mehr ausgeben will, stützte die Kurse nicht. Am Volumen von insgesamt 6 Milliarden Euro bis 2028 hält das Unternehmen vorerst fest. Dazu kommt, dass die Aktie in der Vergangenheit zu den am stärksten gestiegenen Titeln gehört - im laufenden Jahr steht bereits wieder ein Plus von gut 45 Prozent zu Buche, auch wenn in den vergangenen Wochen die Kursgewinne eher überschaubar ausfielen.

    Marktumfeld "sehr positiv"

    "Das Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, bleibt trotz geopolitischer Unsicherheiten sehr positiv", sagt Siemens-Energy-Chef Christian Bruch. "Das spiegelt sich in einem erneut sehr starken Quartal und einem überzeugenden ersten Halbjahr wider. Dass wir den Ausblick anheben, zeigt unsere Überzeugung, dass sich diese Entwicklung fortsetzt."

    Selbst die Krisentochter Siemens Gamesa, die in der Vergangenheit immer wieder den ganzen Konzern in die roten Zahlen gezogen hatte, kommt auf ihrem Weg in die Gewinnzone voran. Im abgelaufenen Quartal meldete sie nur noch einen Verlust von 39 Millionen Euro. Vor einem Jahr war es noch mehr als eine halbe Milliarde Euro. Konzernchef Bruch geht davon aus, dass Gamesa im vierten Geschäftsquartal, das von Juli bis September dauert, erstmals seit langem wieder schwarze Zahlen schreiben wird.

    Iran-Krieg hat finanziell nur geringe Auswirkungen

    Obwohl Siemens Energy auch im Nahen Osten aktiv ist, habe der Iran-Krieg bisher keine großen Auswirkungen, sagt Bruch, der vor kurzem vor Ort war. Es sei ein mulmiges Gefühl, wenn man im Hotel die Nachricht bekomme, einen sicheren Ort aufzusuchen. Finanziell seien die Folgen bisher vernachlässigbar. Auch von Siemens Energy betreute Anlagen seien bisher nicht getroffen worden und die Auftragseingänge aus der Region gingen weiter.

    Die größten Gewinnbringer waren im zweiten Quartal erneut die Sparten Gas Services und Grid Technologies (Netztechnologie) mit jeweils mehr als einer halben Milliarde Gewinn./ruc/DP/nas

    Siemens Energy

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    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 175,1 auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -3,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 138,22 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 169,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -41,90 %/+16,20 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursbewegungen und mögliche Nachkäufe (Warten auf den US-Handel), technische Marken (Widerstände bei 188/190 €; Ziel ca. 220 €; kurzfristiger Rücksetzer auf ~180 €) sowie positive Fundamentaldaten (starkes Grid-Geschäft durch KI/Hyperscaler, hoher Auftragsbestand, angehobene Prognosen, starker Free Cashflow- und Margenausblick).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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